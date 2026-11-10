La Aemet activa el aviso naranja por rachas de viento de 90-100 km/hora la tarde del miércoles y madrugada del jueves

Archivo - Dos chicas intentan controlar su paraguas, en la calle Gran Vía, a 20 de octubre, en Madrid (España). La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para la Comunidad de Madrid hasta el domingo 23 es de lluvias débiles con un aumento- Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja por viento en toda la región desde este miércoles hasta la madrugada del jueves.

Según ha informado la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112), el aviso naranja estará vigente desde las 18 de este miércoles hasta las 3 horas de este jueves. El aviso contempla rachas máximas de viento de 100 kilómetros por hora en la Sierra y de 90 kilómetros por hora en el resto de la región.

Además, el aviso amarillo por lluvias también se mantiene activo este miércoles en la región, donde las precipitaciones podrán acumular hasta 60 litros de agua por metro cuadrado en doce horas, tanto en la Sierra como en las comarcas de Sur, Vegas y Oeste.

En concreto, el aviso estará activo desde las 15 hasta las 23.59 horas del jueves en toda la región, con acumulaciones previstas de 15 litros por metro cuadrado en una hora en todo el territorio madrileño y de hasta 60 litros de agua acumulada en 12 horas en la Sierra, Sur, Vegas y Oeste. La probabilidad de que se alcancen las precipitaciones previstas se sitúa entre el 40% y el 70%.

Las temperaturas registrarán pocos cambios o descenso ligero, que será más notable en las máximas de las zonas de las Vegas del Tajo y del Tajuña y en los páramos del sureste.

Los termómetros se situarán entre los 11ºC y los 17ºC en Madrid; los 13ºC y 27ºC en Alcalá de Henares; los 13ºC y 28ºC en Aranjuez; los 10ºC y 15ºC en Collado Villalba; los 11ºC y 16ºC en Getafe; y los 12ºC y 26ºC en Navalcarnero.