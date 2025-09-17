Suspendida la subasta nacional del ovino segureño en Huéscar (Granada) en prevención de la afección por lengua azul

GRANADA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concurso subasta de la raza ovina segureña previsto en paralelo a la XXVI Feria Agroganadera del Cordero Segureño entre los próximos días 22 y 28 de septiembre en Huéscar, en el norte de la provincia de Granada, no se va a celebrar para no mover a las cabezas de ganado que iban a participar en prevención de la afección por virus de la lengua azul.

La decisión se toma, según ha detallado el presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Ovino Segureño, José Antonio Puntas, por razones de "bioseguridad y coherencia sanitaria". La transmitida por el virus de la lengua azul no es una enfermedad zoonósica, es decir, no se transmite al ser humano, ni por contacto con los animales, ni con sus productos, por lo que se puede seguir consumiendo, carne, leche o queso de nuestros rumiantes con la mayor de las garantías sanitarias.

Siguen adelante todo el resto de la programación de la Feria Agroganadera del Cordero Segureño, con especial atención a formación y promoción, e incluyendo degustaciones, ha precisado Puntas, que es también presidente de la Indicación Geográfica Protegida del Cordero Segureño.