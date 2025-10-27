Suspendidas por segundo día consecutivo las clases en el CEIP Jesús María de Jaén por "desperfectos" en el edificio

JAÉN 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Jaén, en coordinación con el equipo directivo del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Jesús María, ha decidido que este martes, por segundo día consecutivo, el alumnado no acuda al centro como medida de precaución. Esta decisión, que ya ha sido comunicada a las familias, se adopta tras la aparición, este lunes, de "una serie de desperfectos" que han impedido el desarrollo normal de la actividad lectiva.

En un comunicado, la Delegación Territorial ha expresado su total disposición a colaborar con el Ayuntamiento de Jaén para determinar las causas y el alcance de los daños en el edificio, a la espera del informe técnico que está elaborando la administración local. Mientras el Ayuntamiento de Jaén finaliza y remite dicho informe, se ha optado por mantener suspendida la actividad lectiva este martes por motivos de seguridad.

Una vez se conozcan los detalles técnicos, y en "continua" coordinación con el equipo directivo del centro, la Delegación Territorial articulará las medidas necesarias para facilitar la reincorporación del alumnado, "siempre atendiendo a los criterios que establezcan los técnicos municipales y primando la seguridad de toda la comunidad educativa", ha subrayado el organismo.

Ha sido a primera hora de la mañana de este lunes, con la llegada al centro de las profesionales encargadas del aula matinal, cuando se ha detectado la situación, según han indicado el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Francisco José Solano.

Ante ello, ha explicado que encontraron "una serie de desperfectos que, evidentemente, no se quedaban tranquilos", por lo que se ha dado aviso y los técnicos municipales y también de la agencia pública APAE se han desplazado para analizar "el estado de la infraestructura".

Con respecto al origen de los daños, Solano ha aludido, "en principio" a que "puede ser que alguna filtración de agua a lo largo del fin de semana haya podido intervenir" y dar lugar a ellos. En todo caso, será el informe de los técnicos el que lo determine exactamente para, a partir de ahí, tomar las medidas oportunas