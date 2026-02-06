Suspendidos los mercadillos de Córdoba este fin de semana por la emergencia del temporal

Archivo - Zona de instalación del mercadillo en El Arenal, con lluvia. - COMACOR - Archivo

CÓRDOBA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Comerciantes Autónomos Ambulantes de Córdoba (Comacor) ha informado de que los mercadillos previstos para este fin de semana, como son Fuensanta, Villarrubia y Moreras, el sábado, y el de El Arenal, el domingo, han sido suspendidos por la emergencia del temporal de sucesivas borrascas.

Según ha detallado la entidad en una nota, el Ayuntamiento, vista la activación de la Situación Operativa 2 (Nivel 2) del Plan de Emergencia con ocasión del episodio climatológico que afecta a la ciudad, así como por la necesidad de evitar riesgos para la seguridad de personas y bienes y/o la interrupción de servicios esenciales, ha acordado suspender todas las resoluciones de autorización emitidas por las delegaciones municipales y entidades del sector público municipal que impliquen la realización de actividades en la vía pública previstas hasta el domingo.

Al respecto, dentro de dichas medidas se encuentra la suspensión de los referidos mercadillos de la capital, según han informado desde Comacor.