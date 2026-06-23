Un tal de 40 menores participan en el 18º Campamento de Verano de la Asociación Española Contra el Cáncer

Autoridades asistentes a la presentación del 18º Campamento de Verano de la Asociación Española Contra el Cáncer. - AECC DE CÓRDOBA

LA CARLOTA (CÓRDOBA), 23 (EUROPA PRESS)

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Córdoba ha presentado este martes la 18ª edición de sus Campamentos de Verano, una iniciativa consolidada que ofrece a menores con cáncer y a sus hermanos "una semana de convivencia, ocio y apoyo emocional en un entorno seguro y adaptado, lejos del contexto hospitalario".

Según ha informado la AECC, el acto, celebrado en el Hotel El Pilar de La Carlota (Córdoba), ha contado con la participación de la vicepresidenta de la AECC en Córdoba, Mercedes Osuna; el jefe de Pediatría del Hospital Universitario Reina Sofía, José Manuel Rumbao; el subdirector médico del mismo hospital, Joaquín Fernández; el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, Ramón María Clemente, y el alcalde de La Carlota, Antonio Granados, quienes han destacado la importancia de este proyecto como herramienta clave de acompañamiento a la infancia oncológica.

Los campamentos, que se desarrollan desde ayer lunes y hasta el próximo 28 de junio, "están dirigidos a menores de entre nueve y 16 años que padecen o han padecido cáncer, así como a sus hermanos, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y favorecer su bienestar físico, emocional y social en un entorno de normalización".

En esta edición participan 40 menores, "lo que supone un impacto directo en sus familias, que encuentran en esta experiencia un espacio de respiro, apoyo y recuperación emocional compartida". El proyecto, que alcanza su mayoría de edad con 18 ediciones, "ha demostrado año tras año los beneficios que aporta, tanto a los participantes, como a su entorno, consolidándose como un referente en Andalucía y en España".

El programa se orienta a objetivos fundamentales, como "la mejora de la calidad de vida de los menores y sus familias, la promoción de la convivencia entre iguales, el refuerzo de la autoestima y la autonomía, la expresión emocional y el fomento de hábitos de vida saludables".

El campamento vuelve a celebrarse en el Hotel El Pilar, "un espacio adaptado que dispone de habitaciones dobles y triples, piscina adaptada y un área independiente de enfermería, además de una ubicación de fácil acceso y cercana al Hospital Universitario Reina Sofía, lo que garantiza la seguridad y la capacidad de respuesta ante cualquier necesidad sanitaria".

Para asegurar una atención integral durante toda la estancia, el programa cuenta con "un equipo multidisciplinar de diez profesionales, integrado por un director de campamento, tres monitoras de tiempo libre, dos enfermeras, dos médicos, una coordinadora de voluntariado y una psicooncóloga, que ofrecen atención continuada, tanto en el plano sanitario, como emocional".

A lo largo de la semana, "los menores participan en un completo programa de actividades que combina ocio y desarrollo personal, con talleres de expresión emocional, propuestas creativas, dinámicas de grupo y actividades deportivas".

Con esta iniciativa, la AECC en Córdoba refuerza su labor de acompañamiento a menores con cáncer y a sus familias, apostando por proyectos que, "no solo mejoran su bienestar durante la enfermedad, sino que también contribuyen a su desarrollo personal y a su integración social, porque, más allá del ocio, estos campamentos se han convertido en un espacio de recuperación emocional, aprendizaje y esperanza".