Una talla de Huétor Tájar (Granada), entre las pocas de Andalucía que procesiona dos veces con distinta iconografía

Gracias a que es una talla articulada, puede modificar la postura de sus hombros, codos y muñecas. De este modo, el Miércoles Santo recorre las calles como Nuestro Padre Jesús Cautivo y el Jueves Santo como Nuestro Padre Jesús Nazareno (en la imagen). - AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR TÁJAR

HUÉTOR-TÁJAR (GRANADA), 31 (EUROPA PRESS)

El municipio granadino de Huétor Tájar disfruta ya de su Semana de Pasión marcada por la singularidad de una de sus tallas más queridas, la de Nuestro Padre Jesús, que es de las pocas de Andalucía que realiza su estación de penitencia dos días distintos bajo advocaciones y vestimentas diferentes.

Así lo ha resaltado en una nota informativa el municipio de la vega baja del río Genil, que detalla que esta talla es obra del imaginero granadino Eduardo Espinosa Cuadros y data de 1937. La imagen es una réplica que el propio Espinosa Cuadros realizó de una imagen anterior atribuida a Pedro de Mena y que fue destruida en 1936 durante la Guerra Civil.

Gracias a que es una talla articulada, la imagen puede modificar la postura de sus hombros, codos y muñecas. De este modo, el Miércoles Santo recorre las calles de Huétor-Tájar como Nuestro Padre Jesús Cautivo, con las manos atadas delante del cuerpo, mientras que el Jueves Santo lo hace como Nuestro Padre Jesús Nazareno, portando la Cruz a cuestas.

José Antonio Henestrosa Muñoz, hermano mayor de la Muy Antigua y Primitiva Hermandad Sacramental y Patronal de Nuestro Padre Jesús Nazareno, explica que este hecho diferencial se remonta a 2008. Además, destaca los cambios en la estética de la procesión: "La vestimenta del Cautivo consiste en una túnica morada y un tafetán blanco, mientras que la del Nazareno es una túnica blanca y un tafetán morado".

Por su parte, el alcalde de Huétor Tájar, Fernando Delgado Ayén, ha invitado a visitantes y vecinos a disfrutar de la Semana Santa del municipio, que ha calificado como "una de las más bonitas de todo el Poniente granadino".

El calendario de procesiones para esta semana en Huétor Tájar incluye las salidas del Miércoles Santo (Cautivo), Jueves Santo (Nazareno), Viernes Santo (Cristo de la Buena Muerte) y Sábado Santo (Nuestro Señor Resucitado).