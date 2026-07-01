Un taller en la UPO de Sevilla defiende el valor de los oficios artesanales como parte de la identidad cultural

Taller sobre alfarería en la Pablo de Olavide en Carmona. - PABLO DE OLAVIDE

CARMONA (SEVILLA), 1 (EUROPA PRESS)

María de Gracia Rodríguez Méndez, graduada en Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, especialidad Cerámica, y directora del curso 'Domina la alfarería más tradicional. Curso práctico de cerámica artesanal. La alquimia del barro', que se celebra este miércoles dentro de la 24 edición de los Cursos de Verano de la Universidad Pablo de Olavide en Carmona, defiende que el barro mantiene "intacta" su capacidad de "despertar interés" porque "ofrece una experiencia difícil de encontrar en otros ámbitos".

"Podemos tocarlo, modelarlo y crear transmitiendo sentimientos, estados de ánimo e imaginación", explica. Trabajar la arcilla, añade, supone establecer un diálogo continuo entre la mente, las manos y el propio material. "El barro también nos habla y debemos saber escucharlo", afirma en declaraciones recogidas por la UPO en una nota.

La directora del curso considera que los oficios artesanales atraviesan "un momento delicado". A su juicio, la rapidez con la que se vive y la lógica del consumo inmediato han contribuido a "relegar formas de creación que requieren tiempo, aprendizaje y dedicación". A ello se suma el desconocimiento sobre el verdadero valor de una pieza artesanal frente a un producto fabricado industrialmente.

Esta pérdida, advierte, va mucho más allá del ámbito económico. "Cuando desaparecen estos oficios también perdemos parte de nuestra cultura, de nuestras raíces y de nuestra identidad", sostiene. Por ello, defiende el papel que pueden desempeñar las universidades y los centros educativos para preservar estos conocimientos, promoviendo su aprendizaje y otorgándoles el reconocimiento que merecen como parte del patrimonio cultural.

En los últimos años, sin embargo, la artesanía ha despertado un renovado interés entre personas de perfiles muy diversos. María de Gracia interpreta este fenómeno como una posible respuesta al ritmo acelerado de la vida actual. "Vivimos con muchas prisas y quizá exista una necesidad cada vez mayor de parar, relajarse, crear y comunicarnos a través de las manos", reflexiona.

Esa búsqueda de desconexión es precisamente una de las principales motivaciones de quienes se acercan por primera vez a la alfarería. Aunque algunos participantes descubren una posible salida profesional, la mayoría encuentra en el trabajo con el barro una forma de expresión personal y un espacio donde recuperar la calma. Según explica la ceramista, muchos se sorprenden al comprobar las piezas que son capaces de realizar desde el primer contacto con la arcilla, una experiencia que refuerza la creatividad y la confianza en sus propias capacidades.

Además de su dimensión artística, Rodríguez subraya que la cerámica tradicional mantiene una estrecha relación con valores cada vez más presentes en la sociedad actual, como el consumo responsable o la economía circular. El uso de materiales naturales, la durabilidad de las piezas y el apoyo a la producción de proximidad convierten este oficio en una práctica alineada con modelos de desarrollo más sostenibles.

La directora del curso considera también que la artesanía puede representar una oportunidad laboral para las nuevas generaciones. "Cada vez somos menos quienes nos dedicamos a este oficio", explica, una circunstancia que abre nuevas posibilidades para quienes deseen emprender en un sector donde la especialización y la calidad artesanal siguen siendo altamente valoradas.

Andalucía ocupa, además, un lugar destacado en la historia de la alfarería. Las diferentes civilizaciones que han pasado por este territorio han dejado una herencia técnica y artística que continúa presente en muchas de sus tradiciones cerámicas. Para Rodríguez, conservar ese legado significa mantener viva una parte esencial de nuestra memoria colectiva.

Pero quizá la enseñanza "más valiosa" que ofrece el barro trascienda la propia elaboración de una pieza. "La alfarería enseña paciencia y escucha", resume. Un aprendizaje que, en su opinión, resulta especialmente necesario en un tiempo dominado por la velocidad y la inmediatez. Por ello, confía en que quienes están participando en este curso concluyan la experiencia con algo más que nuevos conocimientos técnicos: "Me gustaría que se llevaran el cariño y el amor por este oficio".

El curso 'Domina la alfarería más tradicional. Curso práctico de cerámica artesanal. La alquimia del barro' ofrece una formación eminentemente práctica para acercar a los participantes a las técnicas tradicionales de la cerámica artesanal y contribuir a la conservación de uno de los oficios más antiguos y representativos del patrimonio cultural andaluz.