Un tapiz del siglo XIX ubicado en Huélago (Granada) entra por sentencia en el Catálogo del Patrimonio Histórico Andaluz

GRANADA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura y Deporte ha incluido en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz un tapiz con pinturas policromadas sobre tela de saco representando el 'Triunfo de la Fe', ubicado en Huélago (Granada).

En la resolución, publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), se especifica que la inclusión de este bien se hace en cumplimiento de una sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo 4 de Granada sobre este bien objeto de controversia.

El tapiz data del siglo XIX y su escena principal representa una compleja composición llena de multitud de personajes, entre los que destaca un carro triunfal tirado por leones y ángeles, sobre el que se encuentran las imágenes de Cristo y la Virgen María.

Esta representación alude al triunfo del catolicismo frente a otras corrientes heréticas, especialmente el luteranismo y calvinismo. Ambos movimientos, representados por figuras alegóricas, son aplastados por el carro, según indica el anexo de la resolución, consultada por Europa Press.

Rodeando el carro se encuentran un gran número de santos, entre los que destacan San Pedro y San Pablo, ubicados justo delante de él y portando sus símbolos más característicos. Las llaves en el caso de San Pedro y San Pablo con la espada.

A los lados aparecen santos fundadores de algunas órdenes religiosas y otros santos reconocidos dentro de la religión cristiana, como Santa Cecilia, Santa Inés, San Ignacio de Loyola o San Fernando.

Asimismo, la composición está enmarcada por una franja donde va escrita una frase en latín que comienza en el escudo donde está el Sagrado Corazón de Jesús hacia arriba, dando la vuelta completa a todo el conjunto.

El texto, extraído del Libro del Apocalipsis, fue usado como parte de himnos y cánticos de carácter religioso especialmente en la Edad Media.

Según la ficha técnica de la pieza que consta en el expediente, es probable que la obra se ubicase originalmente en una iglesia. Por tanto, el escudo nobiliario que tiene podría corresponder al de la familia que la donó o patrocinó su realización.