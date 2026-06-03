La Tarasca desfila por las calles de Granada de amarillo y con capa inspirada en Isabel la Católica

La Tarasca desfila por las calles de Granada sobre un dragón. - EUROPA PRESS

GRANADA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Tarasca desfila ya por las calles de Granada junto a los tradicionales gigantes y cabezudos ataviada con un vestido de color amarillo mantequilla que tiene los hombros descubiertos e incorpora una capa que recuerda a la que portaba Isabel la Católica como señal de distinción.

En los bordados de la capa, de cinco metros, pueden verse motivos granadinos, en un diseño creado por Yolanda Ubago de 'Isamar Atelier', un negocio familiar levantado por sus padres que ya vistió a La Tarasca en 2005.

El desfile de este singular maniquí subido sobre un dragón que tradicionalmente lleva puesto las tendencias de la temporada marca el inicio de los días grandes del Corpus granadino, ya que este jueves se producirá la procesión religiosa por estas mismas calles.

Rodeada de una gran expectación por parte de grandes y pequeños, la figura de Santa Marta, este año con el pelo corto y rizado, va precedida de los gigantes y cabezudos, que encarnan a los Reyes Católicos y a los últimos monarcas de la dinastía nazarí que gobernaron Granada, Boabdil y Moraima.

En declaraciones a los medios, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha señalado que esta es una "mañana de ilusión" especialmente para los más pequeños y para muchos abuelos que "hoy juegan un papel importante" acompañándoles a esta tradición en este día laborable.

"Hoy se ha desvelado un secreto en el que se ha trabajado a lo largo de semanas", ha agregado, en relación al traje confeccionado para este año, un asunto habitual de conversación entre los granadinos en estos días de feria.