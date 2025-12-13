Tarifa cancela todas sus salidas a Tánger y Algeciras anula once rutas, mientras Almería y Málaga operan con normalidad

Archivo - Vista del puerto de Algeciras. Imagen de archivo. - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

SEVILLA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Tarifa (Cádiz) ha anunciado la cancelación de todas las salidas con destino a Tánger (Marruecos) previstas para este sábado, debido al temporal que afecta al litoral andaluz como consecuencia de la borrasca Emilia. Asimismo, el Puerto de Algeciras (Cádiz) ha cancelado un total de nueve rutas hacia Ceuta y dos hacia Tánger Med, mientras que los puertos de Málaga y Almería operan con normalidad.

De este modo, y según la información publicada en la web de atención al pasajero del puerto, consultada por Europa Press, se han suspendido un total de nueve ferris de las navieras Baleària y Africa Morocco Link que tenían previsto cubrir esta ruta entre las 08,00 y las 21,00 horas, a excepción de un ferry de Baleària que ha partido a las 09,00 horas con destino a Tánger.

Asimismo, en el Puerto de Algeciras han sido canceladas las conexiones con Tánger Med correspondientes a las rutas de Baleària, prevista para las 7,01 horas, y de Armas-Trasmediterránea, programada para las 8,00 horas. Por su parte, las cinco conexiones previstas para esta jornada por las navieras Armas-Trasmediterránea e Iberia, entre las 14,30 y las 18,00 horas, permanecen pendientes de confirmación.

Por otro lado, un total de nueve rutas entre el Puerto de Algeciras y Ceuta han sido canceladas. En concreto, se trata de la salida de Armas-Trasmediterránea prevista a las 7,50 horas; de las seis rutas de Baleària programadas a las 13,00, 14,00, 16,00, 20,30 y 23,00 horas; y de las tres salidas de FRS Iberia S.L. previstas a las 7,30, 10,30 y 20,00 horas.

Asimismo, permanecen pendientes de confirmación las salidas programadas por Armas-Trasmediterránea a las 11,30, 18,00 y 21,00 horas desde el Puerto de Algeciras con destino a Ceuta. Por el contrario, ya han partido las salidas hacia la ciudad autonómica previstas a las 7,00 y 8,00 horas, así como las dos conexiones de las 10,00 horas operadas por Baleària. De momento, esta compañía mantiene sin cancelación las salidas previstas para las 19,00 y las 23,00 horas.

Por el contrario, los puertos mediterráneos de Málaga y Almería operan con normalidad hasta el momento, manteniendo sus rutas programadas para la jornada de este sábado.