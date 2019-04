TATGranada, el mayor congreso sobre Twitter, regresa los días 13 y 14 de junio a Granada

Publicado 23/04/2019 10:35:45 CET

Para esta edición, el evento contará con el máximo responsable en EMEA de la estrategia de Marketing de Twitter, Carlos Cantú

GRANADA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La séptima edición de Talking About Twitter Granada #TATGranada, el mayor congreso mundial sobre Twitter, regresa un año más los próximos 13 y 14 de junio en el Parque de las Ciencias de Granada con un gran elenco de personalidades vinculadas a sectores de lo más variados para exponer sus visiones particulares de la red social y el uso que hacen de ella.

Según han informado desde la organización del evento, se trata de "una oportunidad para conocer casos de éxito, las novedades tecnológicas y mejorar la experiencia como usuario en esta red social para sacarle el máximo partido".

Así, durante dos jornadas completas, Granada volverá a ser por séptima ocasión consecutiva el punto neurálgico de Twitter. Personalidades del ámbito de la publicidad, la creatividad, la televisión, el deporte o la política intervendrán sobre el escenario de #TATGranada19.

Como personalidad representante de Twitter, a #TATGranada19 acudirá el máximo responsable en EMEA de la estrategia de Marketing de Twitter desde hace dos años, el mexicano Carlos Cantú, que lidera el trabajo de su equipo en la región para mostrar el poder y la efectividad de Twitter y su audiencia.

Anteriormente y, durante más de tres años, ocupó el cargo de director de estrategias de marca de Twitter para mercados hispanohablantes, donde se encargaba de asesorar a las marcas para lograr una comunicación más cercana y eficiente con su audiencia, a través de estrategia y creatividad. Cantú trabajó como creativo en la industria de la publicidad durante más de quince años en agencias como Lowe, Grey, Young & Rubicam y Cheil.

Entre los reconocimientos que ha obtenido en su carrera se encuentran los premios en los festivales publicitarios más importantes de México y en el extranjero, como FIAP, Cannes, Londres y los festivales de Nueva York, entre otros.

Comenzó en la publicidad tradicional, pero luego se convirtió en un creativo integrado, desarrollando proyectos de marketing tradicionales, digitales, experienciales y de compradores para marcas como Samsung, Danone, Ford, Greenpeace, Gatorade y Unilever, entre muchas otras.

En su sexta edición, Talking About Twitter Granada consiguió reunir, entre otros, al Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz; al astronauta y ministro Pedro Duque; al director de Public Affairs and Communications de la OECD, Anthony Gooch; a la directora de Technology, Media and Communications de la Universidad de Columbia, Anya Schiffrin; al exministro del Interior Juan Ignacio Zoido; a Marcos de Quinto, como asesor del CEO de Coca Cola; y a otros influencers, como el tuitero Manuel Bartual y el 'hermano mayor' Pedro García Aguado o el escritor Lorenzo Silva.