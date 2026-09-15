Teatro Avanti prepara en Córdoba su 21ª temporada con propuestas de teatro, humor, música y familiares

Presentación de la nueva temporada de Teatro Avanti. - TEATRO AVANTI

CÓRDOBA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Avanti de Córdoba ha presentado este martes la nueva temporada 2026-2027, la 21ª desde la apertura del espacio, y que llega con ilusión renovada y con el objetivo de seguir ofreciendo en Córdoba una programación plural, cercana y de calidad con propuestas de teatro, humor, música y familiares para llegar a todos los públicos.

Según ha informado el teatro en una nota, el director del mismo, Paco Santofimia, ha hecho balance del curso anterior y ha dado a conocer las principales líneas de una programación que inicia una nueva etapa tras la celebración del 20º aniversario de Teatro Avanti.

La afluencia de público se mantiene en cifras muy similares a las de la temporada anterior, con alrededor de 45.000 espectadores que han pasado por el teatro para disfrutar de su programación. A esta cifra se suma el público que asiste a las producciones propias cuando se representan fuera de las instalaciones del teatro, reforzando la presencia de Avanti más allá de Córdoba.

Además, como colofón a la celebración del 20º aniversario, Teatro Avanti ha llevado a cabo una de sus producciones escénicas más ambiciosas de los últimos años: 'Clásicos mágicos', realizada junto a la Orquesta Sinfónica de Galicia y presentada el pasado 4 de septiembre en el Palacio de la Ópera de A Coruña, bajo la dirección musical de José Trigueros. La propuesta reunió música sinfónica, magia, danza y juego escénico en un espectáculo para todos los públicos, integrando a la propia orquesta dentro de la acción teatral.

Se trata de una gran producción que ha servido para cerrar dos décadas de trayectoria y, al mismo tiempo, abrir simbólicamente el camino hacia esta nueva temporada.

La programación de otoño comenzará el sábado 19 de septiembre con una doble propuesta. A las 17,00 horas llegará 'Peke Tube', un musical familiar con los éxitos de YouTube Kids, y a las 20,00 horas se celebrará 'Noches encendidas', homenaje a Mecano, La Oreja de Van Gogh y Amaral.

La actividad continuará el viernes 25 con 'La comedia de los 80s y 90s', de Quique de la Fuente y Txapela Cádiz; el sábado 26, con 'Humor absoluto', de Kuentaké, y el domingo 27 con 'Adulto por sorpresa', de Rubén Faura. Así pues, teatro, humor, música y propuestas familiares volverán a convivir en una programación dirigida a públicos diversos.

Santofimia ha destacado también la continuidad de los festivales y ciclos que se han convertido en señas de identidad de la sala, entre ellos el Festival de Magia de Córdoba 'Imagilusión' y la Muestra de Teatro Aficionado, junto a otras iniciativas que seguirán favoreciendo el encuentro entre compañías, artistas y público.

Teatro Avanti mantendrá, asimismo, su compromiso social a través de proyectos como 'Becas Solidarias' e 'Inclusionarte', que facilitan el acceso a la formación artística a jóvenes vinculados a colectivos y asociaciones de la ciudad, así como su apuesta por 'Educateatro', el programa dirigido a centros educativos que reúne espectáculos y actividades didácticas.

En las Escuelas Artísticas de Teatro Avanti, las cifras de matriculación se mantienen también estables, con más de 350 alumnos en las distintas disciplinas. Las clases de teatro, música y danza comenzarán el lunes 28 de septiembre.

Para concluir, Santofimia ha agradecido la confianza de las familias y ha puesto en valor el trabajo del equipo docente y artístico que hace posible el proyecto formativo. El equipo de Teatro Avanti afronta así el curso 2026-2027 con ilusión renovada y con el objetivo de seguir ofreciendo en Córdoba una programación plural, cercana y de calidad, invitando a la ciudadanía a continuar formando parte de un proyecto cultural que, después de veinte años, sigue creciendo sobre los mismos pilares: creación, formación y encuentro con el público.