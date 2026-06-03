El Teatro Darymelia de Jaén acogerá el 9 de junio la "lírica y divertida" propuesta de 'Una función desastrosa'

Presentación de 'Una función desastrosa'. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Darymelia de Jaén acogerá el próximo 9 de junio, a las 20,30 horas, la "lírica y divertida" propuesta de 'Una función desastrosa', enmarcada en la programación de la Feria de la Virgen de la Capilla.

Se trata de una producción de Palco Lírico con idea original de su director, Juan Corpas, que "consigue algo poco habitual: acercar la lírica al gran público a través del humor, la teatralidad y una cuidada selección de algunos de los fragmentos más conocidos y apreciados de la ópera y la zarzuela", como por 'Nabucco'. 'El dúo de la africana', 'La tabernera del puerto' o 'La Gran Vía'.

Así lo ha indicado el director musical de 'Una función desastrosa', Francisco Serrano, quien ha presentado este miércoles esta cita musical junto a la concejala de Cultura y Turismo, María Espejo, y el gerente de la citada compañía, Tiago da Paz.

Serrano ha explicado que la obra presenta una situación "aparentemente sencilla, una función que debería desarrollarse con normalidad". Sin embargo, "los imprevistos comienzan a sucederse y todo parece encaminarse hacia el desastre".

"A partir de ahí, se desencadena una sucesión de situaciones cómicas, malentendidos y momentos inesperados que convierten la representación en una experiencia divertida y sorprendente para el espectador", ha comentado.

Pero más allá de la comedia, el espectáculo ofrece un recorrido por algunas de las páginas más brillantes del repertorio lírico, de manera que está pensado "tanto para quienes disfrutan habitualmente de la lírica, como para aquellas personas que nunca han asistido a una representación de ópera o zarzuela".

"Palco Lírico vuelve a demostrar su compromiso con la divulgación y la difusión de la música escénica, ofreciendo espectáculos de calidad que combinan rigor artístico, entretenimiento y cercanía con el público", ha valorado, no sin invitar a disfrutar en el Darymelia de "una velada diferente, llena de diversión, emoción y buena música capaz de conquistar".

Por su parte, la concejala de Cultura ha apuntado que será "un espectáculo desenfadado y cercano, dirigido a todos los públicos". Y llega de la mano de "una compañía especializada en zarzuela y ópera con artistas exclusivos de Jaén que se dedican a brindar experiencias artísticas únicas y de alta calidad".

Al hilo, ha recordado que el pasado octubre, por la Feria de San Lucas, "Palco Lírico presentó en Jaén su zarzuela 'El dúo de la Africana' con éxito absoluto". "De ahí saltaron de gira por todo el territorio nacional, llenando salas con su fusión de tradición del género lírico y ese toque de innovación y frescura que les da autenticidad", ha afirmado.

Ahora la compañía presenta 'Una función desastrosa' en Jaén, desde donde iniciará una gira por otras localidades de la provincia, a las que seguirán otros puntos de España. "Un éxito del que nos sentimos profundamente orgullosos, pues apostamos por ellos desde el principio, porque son ejemplo de talento de nuestra tierra", ha dicho Espejo, quien ha animado también ha asistir a esta gala.

Finalmente, el gerente de Palco Lírico ha indicado que esta propuesta "es fruto de un trabajo de una compañía cien por cien de Jaén, que apuesta por el talento local" y por seguir demostrando que desde esta ciudad "se puede hacer producciones de calidad y con una proyección nacional".

Da Paz ha añadido que sus producciones tienen el respaldo del Ministerio de Cultura, a través del programa Platea, o de la Diputación jiennense con el programa Jaén en Escena. Igualmente, ha agradecido el "constante apoyo" del Ayuntamiento a través de la Concejalía de Cultura.

Las entradas para 'Una función desastrosa' se pueden adquirir a través de la plataforma www.giglon.com o presencialmente en la tienda Tecnoduendes, situado en la calle Álamos, 8.