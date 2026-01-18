El Teatro Góngora de Córdoba acogerá el 24 de abril el estreno absoluto de 'Yo soy Yerma', basada en la obra de Lorca

Imagen de 'Yo soy Yerma'. - ANDANZAS

CÓRDOBA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Góngora de Córdoba acogerá el 24 de abril, a partir de las 20,00 horas, el estreno absoluto del espectáculo 'Yo soy Yerma', de la compañía AndanZas-TNT y basada en la obra de Federico García Lorca, que sirve como conmemoración del Día Internacional de la Danza, que se celebra el día 29 de abril del mismo mes.

Según recoge el dossier de la obra, consultado por Europa Press, Yerma, "una mujer obsesionada por su deseo de ser madre se manifiesta anómala y señalada, por no haberse sometido al modelo formal que nos impone la sociedad, ya sea en el papel de esposa, o madre, como si aún existiera una fuerza atávica, que determinara el cometido que debe desempeñar la mujer y que se sigue imponiendo en los distintos roles que ejercen las mujeres actuales y de otras épocas". En este contexto, la protagonista ronda la neurosis y el delirio enfermizo por la imposibilidad de ser madre.

En esta actual propuesta 'Yo soy Yerma' la compañía ha querido ir "un poco más lejos, situando a la protagonista lorquiana en un psiquiátrico, al límite de la enfermedad mental y en el lugar en el que podrían derivar todos los personajes en su constante lucha con la realidad y lo que verdaderamente desean".

El reparto artístico está compuesto por los bailarines Lucía You (en el papel de Yerma), Pedro Lozano (como Juan) e Iván Delgado (que interpreta a Víctor). El coro estará formado por Rocío Clavería Rojas, Beatriz Robles Duro, Hanna Herrero Yakuwa y Paulin Nicole Bonat, todo ello bajo la dirección de Juana Casado.

Desde su constitución en 2012, AndanZas ha creado un estilo propio y sus trabajos tienen "un sello de calidad y originalidad", cada uno de ellos con "su propio carisma y riesgo", apostando "constantemente por investigar y aportar nuevos lenguajes" y "siempre hay un compromiso social y de lectura personal a la hora de comunicar un mensaje".

Su estilo se define por ser "minimalista, por el control y dominio del movimiento en el espacio escénico, la integración de la acción física en el contexto dramatúrgico y la utilización de los objetos necesarios en la interpretación del movimiento".

Las entradas para asistir al estreno absoluto de 'Yo soy Yerma' se pueden adquirir, con precios entre los 14 y los 18 euros, en la página web 'https://entradas.teatrocordoba.es/es/espectaculo/yo-soy-yerm...'.