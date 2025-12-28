Teatro, música y espectáculos familiares para el último domingo del año en espacios escénicos de Jaén. - AYUNTAMIENTO JAÉN

JAÉN 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La oferta cultural programada para este domingo desde la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Jaén en los distintos espacios escénicos de la capital ha reunido propuestas pensadas para todos los públicos, con una programación variada que ha combinado teatro, música y espectáculos familiares.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota, el Teatro Darymelia ha acogido un innovador espectáculo de teatro de sombras y títeres en el marco del festival Que Empiece Ya (Una Navidad de Cuento), organizado por Teatro La Paca con la colaboración del Patronato de Cultura.

Por otro lado, la compañía A la Sombrita ha llevado a escena El Patito Feo, uno de los cuentos más emblemáticos de Hans Christian Andersen, ofreciendo una "experiencia visual de gran belleza". Con más de 96 siluetas articuladas, un cuidado trabajo de luces y música original, el montaje ha recuperado la técnica tradicional del teatro de sombras tal y como se realizaba en el siglo XIX, antes de la invención del cine, "cautivando tanto a pequeños como a mayores".

Asimismo, el Teatro Infanta Leonor ha sido escenario de varias propuestas que han completado la jornada cultural. En primer lugar, la compañía Inside Out ha presentado El Mundo al Revés, un emotivo y divertido tributo que narra el viaje de Julia por la Tierra de las Emociones, acompañada por personajes como Alegría, Miedo, Asco, Ira y Tristeza, "despertando la complicidad del público familiar".

Tras esta representación, el mismo espacio ha vibrado con la música de las décadas de los 80 y 90 gracias a El gran musical de los 80 y 90, "un exitoso espectáculo" de comedia musical de la compañía Onbeat. A través del reencuentro de un grupo de amigos de instituto, el público ha podido revivir canciones icónicas del pop español e internacional de grupos como Mecano, Hombres G o Danza Invisible.

Por tanto, "una propuesta participativa que ha invitado a cantar y bailar al público más atrevido, recordando algunos de los grandes éxitos que marcaron estas décadas".

Esta programación ha formado parte del trabajo que desarrolla el Patronato de Cultura para ofrecer, durante el periodo navideño, una "amplia y diversa oferta cultural que llegue a todos los públicos".

En definitiva, "una apuesta decidida por acercar las artes escénicas y la música a la ciudadanía, dinamizar los espacios culturales de la ciudad y convertir la Navidad en un tiempo de encuentro, disfrute y participación en torno a la cultura".