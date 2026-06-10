Teatros de Córdoba cierran su temporada con Sergio Dalma, Subtónica y la Royal Film Concert Orchestra

Archivo - Sergio Dalma actúa en un concierto. - Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal de las Artes Escénicas (IMAE) de Córdoba se acerca al final de la temporada 2025/2026 con tres grandes conciertos en directo, los de Subtónica, la Royal Film Concert Orchestra y Sergio Dalma --los días 11, 12 y 13 de junio, respectivamente--, y diversas galas de fin de curso de academias de baile.

Así lo ha detallado el IMAE en una nota, en la que ha señalado que el ciclo 'Los jueves de Polifemo' continúa este 11 de junio con Subtónica y su último trabajo, 'Salvarnos'. En la Sala Polifemo del Teatro Góngora se escucharán los temas de este grupo cordobés con más de diez años de trayectoria. Las últimas entradas disponibles pueden adquirirse a través de la web del IMAE y en la taquilla del Gran Teatro.

Por su parte, la Royal Film Concert Orchestra interpretará las bandas sonoras más famosas de la historia del cine el próximo 12 de junio en un concierto homenaje a tres genios: Ennio Morricone, Hans Zimmer y John Williams.

Por último, 'Tour Ritorno a Via Dalma' llega al Teatro de la Axerquía el 13 de junio, un concierto en el que Sergio Dalma recorrerá los grandes éxitos italianos que el cantante ha interpretado a lo largo de su 36 años de carrera.

Asimismo, este mes de junio, como ocurre durante años, el Gran Teatro de Córdoba y el Teatro Góngora se ponen a disposición de las academias de baile que celebran su fin de curso. El alumnado tiene la oportunidad de vivir una noche especial sobre los escenarios más emblemáticos de la ciudad y ampliar cualitativamente su formación.

Las entradas para todos los espectáculos del IMAE están disponibles en 'teatrocordoba.es', en las taquillas de los Teatros de Córdoba en su horario habitual y en la app IMAE-Teatros de Córdoba, disponible para iOS y Android.