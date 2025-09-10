Técnicos de Emproacsa ven "una oportunidad perdida para soluciones" la reunión con la Confederación del Guadiana

Archivo - Embalse de La Colada, en la comarca de Los Pedroches. - CHG - Archivo

CÓRDOBA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Técnicos de la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba (Emproacsa) consideran que la reunión a la que han asistido con personal de la Junta de Andalucía en la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha sido "una oportunidad perdida para buscar soluciones técnicas al proyecto definitivo de conexión La Colada-Sierra Boyera".

Según han apuntado desde la institución provincial, "no ha habido voluntad de diálogo, ni predisposición a buscar puntos de encuentro técnicos por parte de la representación de la CH del Guadiana".

Al respecto, la Junta y la Diputación han explicado las líneas del proyecto modificado, mientras que "la CHG se ha limitado a emplazar a una decisión posterior, que se dará cuando se presente el proyecto de forma oficial".

La Diputación ha llevado a la reunión para que se consideren propuestas para el proyecto que inciden en "la mejora sustancial de las aguas". Se trata de "cuestiones fundamentales a las que no podemos renunciar como gestores de un servicio de calidad que se debe prestar a los ciudadanos", han defendido.