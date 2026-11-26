El secretario general del PP y director de campaña del 29N, Miguel Tellado, acompaña a los dirigentes y candidatos del PP por Córdoba al 29N en un 'Talking Corner' en el Bulevar Gran Capitán de la capital. - PP

CÓRDOBA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP y director de campaña del 29N, Miguel Tellado, ha avisado este jueves de que el próximo domingo en "la cita histórica" con las urnas "nos jugamos el todo por el todo, si el país se sigue despeñando por el precipicio de corrupción, incompetencia y autoritarismo que ha sido el sanchismo o si apostamos por el cambio total para España", de modo que "está en juego la elección entre corrupción o decencia; parálisis o reformas; cloacas o servidores públicos; PSOE o cambio; Sánchez o España". "Eso es lo que decidimos, y no hay más", ha resumido.

En un 'Talking Corner' en el Bulevar Gran Capitán de Córdoba, en compañía del presidente del PP cordobés, Adolfo Molina; el portavoz del partido en la provincia, José María Bellido; la cabeza de lista del PP cordobés al Congreso, Lorena Guerra, y miembros de las candidaturas al Congreso y Senado, Tellado ha declarado que "quedan tan sólo tres días para que todo termine y para que todo comience".

Así, ha manifestado que quedan "72 horas para acabar con los más de 3.000 días de sanchismo que lleva sufriendo España", y ha aseverado que "el domingo a estas horas no estaremos eligiendo sólo a un presidente, a un gobierno, continuidad o cambio", sino que "el domingo a estas horas estaremos decidiendo el destino de España como democracia, como nación, porque todo está en juego en el país en estos momentos y nada está decidido".

Al respecto, ha reprochado que "han robado todo y viven en el escándalo permanente, en un auténtico basurero, como ha denominado con mucho acierto el expresidente del Gobierno Felipe González", de modo que ha lamentado que han sido "ocho años devastadores, pero 12 serían completamente irreversibles". "Y eso es precisamente lo que nos jugamos el próximo domingo en las urnas, el todo por el todo", ha apostillado.

"Con Sánchez ha habido corrupción de la A a la Z, de Ábalos a Zapatero", ha resaltado al denunciar que "llegaron robando y no han parado de hacerlo". "Lo han manchado todo. Este ha sido el Gobierno de la división, de la cesión, del apagón, de la invasión, de la corrupción y hoy son un gobierno en descomposición", ha sintetizado.

Por eso, ha pedido "blindar el cambio político" dando "el mayor castigo posible" al secretario general del PSOE en las urnas: "El voto masivo al PP aleja cualquier posibilidad de que Sánchez trate de maquillar el resultado electoral y que consiga atrincherarse como líder de la oposición".

"SÁNCHEZ SÓLO ASPIRA A SER AFORADO"

"Ya no aspira a ser presidente del Gobierno; sólo aspira a ser diputado para ser aforado" para "seguir defendiéndose de las causas judiciales que le acosan", ha señalado Tellado, para incidir en que "Sánchez sólo se irá de la política si le arrasamos en las urnas". "El voto al PP es el que más le molesta, el que más teme y el que más detesta; el voto a Feijóo es el que le tiene comida la moral" y "la única alternativa posible para España", ha declarado.

Mientras, ha lamentado que "hoy los dirigentes del PSOE están mucho más cerca de Arnaldo Otegi que de Felipe González", de quien ha dicho que "fue el presidente que inauguró el AVE Madrid-Sevilla y Sánchez fue el que se lo ha cargado", ha apuntalado.

En palabras de Tellado, "su incompetencia y su corrupción nos han salido muy caras como país", porque "pagamos impuestos de primera para recibir servicios de tercera", ha deplorado, al tiempo que ha asegurado que, "desde el Gobierno de España, Feijóo despedirá a la corrupción y a la cloaca socialista". "Mientras el clan de los Sánchez baila, el clan de los Rocho canta en sede judicial y dice lo que ha sucedido en nuestro país", ha apostillado.

Al hilo, ha avisado de que "Sánchez lleva toda una campaña sin dar explicaciones". "Hoy tiene un debate en televisión y la pregunta que está encima de la mesa es la de siempre: quién ha dado la orden de ir contra la juez Biedma e intentar eliminarla", ha cuestionado.

En definitiva, el número dos del PP ha resumido esta etapa de Sánchez como "lamentable", dado que "lo ha estropeado todo" y "ahora pretende que nos olvidemos", a lo que ha replicado que "los españoles van a ir a votar recordándolo absolutamente todo".

No obstante, Tellado ha expresado que "el mayor enemigo que tenemos los partidarios del cambio en España es darlo por hecho", de forma que ha aclarado que "aquí no hay nada hecho y todavía no hay nada que celebrar", porque "Sánchez es capaz de todo, más aún cuando sabe que lo tiene todo perdido", de modo que "vamos a por el mayor esfuerzo, a por la mayor movilización posible, a sumar todos los votos del cambio en estas horas decisivas".

En esa labor, ha señalado que "Córdoba es especialmente importante, porque aquí el último escaño está en juego entre el PP y la extrema izquierda", de ahí que haya llamado a lograr el tercer diputado por la provincia.

Así, ha llamado a "seguir buscando votos cada minuto, en cada calle, porque esto puede ir de muy poco, de unas decenas de votos", al tiempo que ha subrayado que "Córdoba, como toda Andalucía, debe hablar alto y claro frente a aquellos que quieren callarnos y silenciarnos". "El cambio es eso, que los españoles se respeten, que nadie trate de imponerse a otro y nadie trate de callar absolutamente a nadie", ha trasladado mientras desde el público una persona lanzaba críticas contra los populares.

En este caso, ha lamentado que "en estos días el PSOE no sólo ha querido callar al PP, sino que también han querido silenciar al expresidente del Gobierno Felipe González, quien construyó el PSOE moderno, quien fue todo para ese partido y ahora es vilipendiado desde las filas sanchistas". "Ningún dirigente del PSOE actual sería nadie sin Felipe González", ha enfatizado Tellado.

VOTAR "CON MEMORIA" POR "EL CAMBIO"

Por su parte, Molina ha pedido "votar con memoria" el domingo, en favor del "cambio", tras querer tapar la corrupción y olvidarse de los siniestros ferroviarios de Adamuz y Urda los candidatos del PSOE, a la vez que ha solicitado "votar a favor de un gobierno que cumpla, que pueda crear proyectos de vida que permitan avanzar, de un país que proteja a todos, que permita construir una vida y proyecto de futuro y que el Gobierno esté cuando se le necesita".

Como ejemplo de la gestión con el PP en la Junta, ha resaltado que "después de tantas décadas de promesas del PSOE, ya está abierto el Hospital Materno Infantil para todos los niños y familias". Por tanto, "eso que ocurrió en Andalucía, que ocurrió con Juanma, es lo que queremos que ocurra en España con Alberto Núñez Feijóo, con estabilidad, diálogo y gestión", ha reivindicado.

Mientras, Bellido ha declarado que "quedan tres días para que todos podamos volver a decir que por fin llega el cambio a España, que está en nuestras manos con nuestros votos; el por fin de millones de personas" que "queremos volver a reconstruir esta gran nación que es España", ha apuntado el popular.

Y la cabeza de lista al Congreso ha transmitido que "somos conscientes todos de la gravedad de la situación que atraviesa España y de lo mucho que nos jugamos", porque "tenemos un problema muy grave con Pedro Sánchez, lo tiene España y Córdoba, que lleva ocho años reclamando que el Gobierno atienda sus necesidades", como mejores infraestructuras, conexiones ferroviarias, trabajos para tener abastecimiento de agua en el norte y la capacidad eléctrica para que las empresas puedan crecer, además de reivindicar la conversión de la N-432 en autovía.

Tras ello, la popular ha defendido "el futuro a construir con el PP, con buena gestión con Alberto Núñez Feijóo, con instituciones que funcionen y responsables que trabajen de verdad y que den la cara", así como "un futuro sin muros, sin sectarismo entre españoles, con respeto, con convivencia y con libertad".