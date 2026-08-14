Las temperaturas dan tregua en Andalucía: una bajada generalizada pondrá freno a los avisos de calor este sábado

Archivo - Vecinos y visitantes de Málaga bajo los efectos de la segunda ola de calor. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La bajada generalizada de temperaturas que experimentará la península a partir de este sábado, 15 de agosto, permitirá un descenso de los avisos de calor que, desde este martes 11 de agosto, han coloreado de naranja y amarillo las provincias de Sevilla, Córdoba y Jaén.

Según han precisado fuentes de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en declaraciones a Europa Press, una vaguada del Atlántico Norte producirá una "acusada bajada" de máximas en "gran parte de Andalucía", en concreto, una reducción de 5ºC en la capital de Sevilla, así como de 4ºC en la de Jaén y 3ºC en las de Huelva, Córdoba y Granada.

De esta manera, los avisos naranjas presentes tanto en el oeste de Jaén como en las campiñas de Córdoba y Sevilla desaparecerán del mapa, del mismo modo que los amarillos notificados en el resto de Córdoba, la zona central de Huelva y la campiña gaditana.

Si bien no se ha previsto que ninguna zona alcance los 40ºC, las temperaturas seguirán siendo elevadas, con Córdoba capital y Montoro en el podio, a 38ºC de máxima y seguida de Écija, Puente Genial y Andújar, a 37ºC. Asimismo, los municipios cordobeses de Lucena, Pozoblanco y Priego de Córdoba alcanzarán los 36ºC.

Debido a ello, persistirá el aviso amarillo por temperaturas en la campiña cordobesa, con un valor de 38ºC que dará comienzo a las 13,00 horas y finalizará a las 20,59 horas. Igualmente, la agencia meteorológica ha insistido en que tales predicciones siguen "sujetas a incertidumbre".

Paralelamente, se experimentará un aumento de lluvias y tormentas de "peligro bajo" en las zonas del Valle del Almanzora y Los Vélez en Almería, Grazalema en Cádiz y la Subbética en Córdoba, la Cuenca del Genil, Guadix, Baza en Granada, Morena, Condado, Cazorla, Segura en Jaén, junto a su Valle del Guadalquivir y la capital jienense, Antequera y Ronda en Málaga, así como la Sierra sur de Sevilla.

Asimismo, la Aemet ha trasladado que en Andalucía predominará este viernes cielos poco nubosos, aunque habrá nubosidad de evolución diurna en las sierras, con chubascos y tormentas en el interior oriental por la tarde, que pueden ser "localmente fuerte" e ir acompañados de granizo y rachas de viento "muy fuertes".

Además, las temperaturas presentarán pocos cambios durante el día, con máximas de 33ºC en Almería, 30ºC en Cádiz, 41ºC en Córdoba, 39ºC en Granada, 34ºC en Huelva, 39ºC en Jaén, 33ºC en Málaga y 40ºC en Sevilla. Por su parte, los vientos serán flojos y variables, con tendencia a suroeste en la vertiente atlántica e intervalos moderados ocasionales, así como un levante "flojo a moderado" en el Estrecho.

HASTA 42,9ºC DE TEMPERATURA MÁXIMA

Los avisos de calor han estado presentes en el interior de la provincia de manera ininterrumpida desde el 6 de agosto, con especial intensidad durante el pasado sábado, 8 de agosto, cuyas máximas han correspondido a 42,9ºC en Écija (Sevilla) y 42,5º en Montoro (Córdoba).

En este sentido, el pueblo sevillano, conocido como la "sartén de Andalucía", ha presentado desde este martes, 11 de agosto, una máxima de media de 41,5ºC. No obstante, Montoro ha superado la cifra por una décima (41,6ºC).

En contexto, la situación geográfica de ambos municipios justifican las altas temperaturas registradas, dado que su ubicación en el interior del valle del Guadalquivir y del Genil, respectivamente, favorece la acumulación del aire caliente cuando hay poco viento. Igualmente, Montoro registra más calor porque su ubicación se encuentra en una "zona más encajada" del valle.