Temperaturas por encima de los 40ºC y mínimas superiores a los 20ºC para la primera operación salida del verano

Archivo - Termómetro de Sevilla marca 41º. Imagen de archivo - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las temperaturas superarán los 40ºC de máximas y no bajarán de los 20ºC de mínimas durante toda la semana en Andalucía, especialmente en el Valle del Guadalquivir, coincidiendo con la primera operación salida del verano, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Además, la noche del jueves al viernes y la noche del viernes al sábado serán "tórridas" con temperaturas de 24-25 grados.

En declaraciones a Europa Press, el delegado de la Aemet en Andalucía, Juan de Dios del Pino ha destacado que los cielos permanecerán poco nubosos o despejados durante toda la semana aunque en las sierras orientales "no se descartan chubascos ocasionales con tormentas".

En este sentido, Del Pino ha explicado que el movimiento descendente del aire provoca un calentamiento de la atmósfera que da lugar a temperaturas "relativamente altas". Así, la Aemet ha señalado que "un anticiclón atlántico hasta la Península provocará esta situación durante estos días".

En cuanto al viento, ha asegurado que será escaso y flojo en Andalucía y que en la Costa de Huelva "habrá brisa". Además, "habrá viento de levante en el Estrecho y el mar de Alborán".

Por último, el delegado ha destacado que el pronóstico para toda la semana es el mismo y que "no se le ve final a esto", ya que la situación previsiblemente se mantendrá sin cambios incluso durante el inicio de la próxima semana.