Las temperaturas suben este fin de semana y podrían superar los 36 grados en el Valle del Guadalquivir

Archivo - Una mujer con una sombrilla junto a un grupo de turistas. A 28 de mayo de 2025, en Sevilla - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA/MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las temperaturas suben los próximos días y durante el fin de semana se podrán superar los 36 grados en el valle del Guadalquivir. El tiempo en general será estable para los próximos días, aunque con lluvias en Galicia y comunidades cantábricas y tormentas en el nordeste peninsular, según ha informado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) Rubén del Campo.

Ha precisado que en los próximos días la inestabilidad atmosférica se va a reducir notablemente, aunque este miércoles todavía podrá haber chubascos localmente fuertes en puntos de Baleares y de Cataluña. También lloverá en Galicia y comunidades cantábricas.

Para lo que resta de semana continuarán las precipitaciones en el extremo norte peninsular y la probabilidad de tormentas también continuará en el norte de la mediterránea y puntos de Baleares. En el resto tiempo estable.

Las temperaturas iniciarán un ascenso y durante el viernes y fin de semana se superarán los 32 a 34 grados en amplias zonas del centro y sur de la península e incluso los 36 grados en el valle del Guadalquivir. "Ambiente por lo tanto cálido para la época del año durante el fin de semana que podría continuar a principios de la próxima", añade del Campo.

El jueves se podrá formar alguna tormenta en el norte de Cataluña sin descartarlo en Baleares mientras que continuará nuboso y con lluvias en Galicia y resto del extremo norte. Este día subirán las temperaturas en casi todo el país salvo en el tercio norte donde no cambiarán y se superarán los 30 grados en buena parte del centro y sur de la Península y hasta 34 grados se alcanzarán o superarán en el valle del Guadalquivir e interior de las comunidades mediterráneas.

No habrá grandes cambios el viernes salvo que aumentará la inestabilidad en el nordeste peninsular y este día podría haber tormentas fuertes en Aragón, Cataluña y norte de la comunidad valenciana. También podría haber algún chubasco más aislado en zonas de montaña del resto del este de la Península y en Baleares.

Continuará el ascenso térmico salvo en el mediterráneo y se superarán los 32 a 34 grados ya en buena parte del centro de la Península y del sur.

Día similar el sábado con tiempo en general estable pero con posibles tormentas localmente fuertes en el nordeste peninsular sobre todo en Pirineos, Cataluña, sur de Aragón y norte de la comunidad valenciana. Algunas lluvias en el Cantábrico y poco nuboso en el resto con temperaturas sin grandes cambios en general aunque subirán en amplias zonas.

El domingo será un día de tiempo estable, aunque podría haber chubascos en el área mediterránea, donde además bajarán de forma clara las temperaturas. Los cielos estarán despejados y el ambiente más cálido en el resto, especialmente en el tercio norte.

Se superarán los 28 a 32 grados, en buena parte de la mitad norte de la Península, y los 34 a 36 grados en amplias zonas del centro y del sur, llegándose un día más a 36 o 38 grados en el valle del Guadalquivir.

Por lo tanto, ambiente cálido el domingo, además es posible que este tiempo cálido para la época y también seco, con pocas lluvias, continúe a comienzos de la próxima semana.

Por último, en Canarias, se esperan vientos alisios intensos para los próximos días, con nubes y lluvias débiles en el norte de las islas más montañosas, con cielos más despejados en el sur.

Las temperaturas subirán progresivamente a partir del jueves, y ya el fin de semana se superarán los 32 a 34 grados en puntos del sur de Gran Canaria y de Fuerteventura. El calor irá más en el archipiélago, probablemente en los días siguientes.