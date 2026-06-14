El Templete de la Música del Paseo del Salón de Granada recibe el nombre del director Miguel Ángel Gómez-Martínez

Imagen del Templete de la Música del Paseo del Salón en Granada con el nombre del director de orquesta, Miguel Ángel Gómez-Martínez. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Templete de la Música del Paseo del Salón lleva desde este domingo, 14 de junio, el nombre del director de orquesta Miguel Ángel Gómez-Martínez. La nueva denominación se ha hecho realidad en un acto presidido por la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y que ha contado con la presencia de familiares, músicos y representantes institucionales.

En una nota remitida por el Ayuntamiento, han detallado que el homenaje "tiene un valor simbólico de especial significado, pues fue en ese mismo espacio donde Gómez-Martínez, con tan solo siete años, dirigió por primera vez a la Banda Municipal de Música de Granada, un gesto que anticipaba la extraordinaria carrera que posteriormente llevó a cabo".

En contexto, Gómez-Martínez nació en Granada en 1949, en el seno de una familia con "profunda vocación musical". Su padre fue profesor de la Banda Municipal y su madre pianista. Desde esas raíces granadinas "construyó una trayectoria brillante" que le llevó a dirigir algunas de las "mejores orquestas del mundo" en Europa, América y Asia, convirtiéndose en uno de los directores españoles "más reconocidos e internacionales de su generación". La ciudad de Granada le otorgó su Medalla de Oro en reconocimiento a "sus méritos artísticos y al prestigio que proyectó sobre el nombre de Granada en los escenarios más importantes del mundo".

De este modo, Carazo, ha señalado que "hay homenajes que reconocen una trayectoria, y hay homenajes que además cierran un círculo". Ha proseguido afirmando que el Templete de la Música es uno de esos lugares que "forman parte de la memoria sentimental de Granada, y cuesta imaginar un lugar más adecuado para llevar el nombre de Miguel Ángel Gómez-Martínez". "Aquí resuenan muchas de las cosas que definieron su vida, la música, la ciudad, la vocación y el encuentro entre generaciones", ha detallado la alcaldesa.

Asimismo, la primera edil ha subrayado que "cuando un niño pase por este templete y lea el nombre de Miguel Ángel Gómez-Martínez, queremos que sepa que Granada fue capaz de dar al mundo uno de los grandes maestros de la dirección orquestal, y que esta ciudad no olvida a quienes han llevado su nombre con orgullo por todo el mundo". Además, ha indicado que "las ciudades tienen la obligación de reconocer a quienes las engrandecen, y hoy cumplimos con esa obligación".