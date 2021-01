Teresa Rodríguez ve futuro al proyecto 'Andalucía no se rinde': "Hay espacio para una fuerza andalucista"

La ex coordinadora genearl de Podemos Andalucía Teresa Rodriguez, en una imagen de archivo.

SEVILLA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El proyecto que, bajo la denominación 'Andalucía no se rinde', impulsado por organizaciones como Anticapitalistas Andalucía, liderada por la ex coordinadora general de Podemos Andalucía Teresa Rodríguez, "tiene espacio" como "una fuerza andalucista con capacidad de reivindicación en el plano nacional".

Así lo ha señalado la diputada no adscrita Teresa Rodríguez en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, en la que ha señalado la participación "muy importante" en las asambleas iniciadas por este movimiento. "Existe ese espacio y vamos a seguir construyendo en positivo", ha indicado.

No obstante, ha aclaro que "ni siquiera es nacionalista" en el sentido de que "cualquier persona, se considere nacionalista o no, puede llegar a la conclusión de que es necesaria la defensa de los intereses de Andalucía en Madrid y en Europa". "Los representantes públicos andaluces deben responder a los intereses de quienes lo votan y no de los partidos en Madrid que relegan los intereses de Andalucía al último lugar", ha apuntado.

Preguntada sobre las últimas encuestas tras dos años de Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs) en la comunidad, Rodríguez se ha mostrado "prudente y cauta" porque "las encuestas construyen una realidad más que mostrar la realidad" según, a su juicio, quien las encargue.

Por último, ante la situación de pandemia por el coronavirus, Rodríguez ha dicho no entender que haya excepcionalidades concretas, como la movilidad para esquiar en Sierra Nevada o la caza, pero "luego no se apliquen las competencias de la Junta para cortar las clases en La Línea de la Concepción".

"Menos excepcionalidad y más capacidad de decisión en el ámbito autonómico y municipal", ha concluido.