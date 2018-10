Teresa Rodríguez dice que "no es de recibo" que Susana Díaz no dé explicaciones en el Parlamento sobre tarjeta de Faffe

Publicado 11/07/2018 15:49:13 CET

SEVILLA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha considerado este miércoles que "no es de recibo" que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, no vaya a someterse a las preguntas de los portavoces de los grupos parlamentarios en el Pleno de la Cámara que se celebrará la próxima semana y que de este manera no vaya a dar explicaciones sobre el "escándalo del uso de tarjetas black" por parte de altos cargos de la extinta Fundación la Fundación Andaluza de Formación y Empleo (Faffe) en "prostíbulos".

En rueda de prensa, Rodríguez ha criticado que no vaya a haber preguntas a la presidenta en el último Pleno de la Cámara antes de las vacaciones de verano, algo que se ha justificado porque Díaz acompañará a los Reyes de España en una visita a Bailén (Jaén).

"No es de recibo que quiera dejar de dar explicaciones antes de los previsto, quizá porque esté pensando en convocar elecciones en septiembre", ha dicho la dirigente de Podemos.

En su opinión, el asunto de la tarjeta de la Faffe pone de manifiesto que ningún momento ha habido en la Junta de Andalucía intención de poner "un punto y aparte o una verdadera voluntad de purgarse a sí misma" en relación con los casos de corrupción, pese a los discursos de ser "intransigentes" con la corrupción.

Las reacciones, según Rodríguez, son la "ocultación", como se está poniendo de manifiesto con la tarjeta de Faffe, porque "la lealtad se debe más al propio partido que la ciudadanía andaluza y, en este caso, a los desempleados".