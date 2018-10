Podemos pide la dimisión de Gaya por "mentir" a Ampas sobre su ley de bioclimatización de aulas

Actualizado 22/02/2018 13:53:36 CET

SEVILLA, 22 Feb.

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha pedido la dimisión de la consejera andaluza de Educación, Sonia Gaya, por haber "mentido" a las asociaciones de madres y padres de alumnos (Ampas) respecto a la proposición de Ley de Podemos para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos andaluces mediante técnicas bioclimáticas y uso de energías renovables.

En rueda de prensa en Sevilla, Teresa Rodríguez ha explicado que se han reunido este jueves con las Ampas y han comprobado con "enorme estupor" que la titular de Educación las "contamina de forma sistemática" acerca de la mencionada norma, que fue admitida a trámite la pasada semana con el apoyo del PP-A, Cs e IULV-CA, y el rechazo del PSOE-A.

De este modo, ha criticado que el PSOE-A, y en particular Sonia Gaya, "han demostrado un escaso talante democrático" porque "cuando una norma se les impone por la vía del debate parlamentario y de una mayoría parlamentaria que cree que hay que tramitar una ley, lo que hacen es bombardearla sistemáticamente en su trabajo cotidiano".

"Gaya no debería estar mintiendo literalmente sobre la ley diciéndole a las Ampas que no tiene memoria económica cuando es mentira porque no se pude tramitar una iniciativa legislativa sin memoria económica, fue una reforma que se adoptó a principio de legislatura", ha abundado la líder andaluza de Podemos.

Con todo, Teresa Rodríguez ha defendido que es "inaceptable" que una consejera actúe así, de modo que Podemos Andalucía pide su dimisión "por falta de talante democrático y por mentir a las Ampas".