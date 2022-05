Teresa Rodríguez propone "acabar con los puestos a dedo y profesionalizar la administración pública"

SEVILLA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta en las elecciones del 19 de junio, Teresa Rodríguez, ha anunciado este jueves su propuesta para "acabar con los puestos a dedo" en la administración autonómica mediante la "profesionalización" de la misma.

Teresa Rodríguez se ha pronunciado sobre esta cuestión en una atención a medios tras una reunión, en Sevilla, con la Coordinadora Andaluza de empleados públicos en abuso de temporalidad, la Plataforma de personal en abuso de temporalidad del Ayuntamiento de Cádiz (Patac), la Plataforma de Personal Interino Ayuntamiento de Sevilla contra el fraude (Ppiascf), la Asociación de Trabajadores por la Igualdad Laboral en Amaya (Atila), la Asociación de Empleados Públicos en Abuso de Temporalidad (Asepat), y la Asociación de Funcionarios Interinos de la Junta de Andalucía (Afija), según ha informado Adelante Andalucía en una nota.

La candidata de esta coalición ha explicado que "apostamos por que la administración pública se profesionalice, para que no haya más dudas sobre quién está enchufado y quién no, quién gestiona partidariamente y quién no".

Desde la premisa de que "una cosa es el partido, otra el gobierno, y otra cosa es la administración", la representante de Adelante ha agregado que "entendemos que quienes hacen tareas de gestión en la administración deben ser profesionales del ámbito público controlados por sus propios compañeros y por los usuarios de esos servicios", evitando así "sustituir a los 'enchufados' del PSOE por los del PP y Cs, como hemos visto en esta legislatura", según ha apostillado.

En esta línea, la candidata de Adelante Andalucía ha propuesto que "más allá del consejero o consejera y el viceconsejero o viceconsejera, esas plazas sean elegidas por los profesionales de los servicios de entre su personal y con la participación de los usuarios en aquellos servicios donde los haya".

Teresa Rodríguez ha defendido que "esto, además, va a favorecer al ciudadano, porque quienes estén en esos cargos de gestión no van a mirar por salvar al político, sino por defender los intereses y los derechos de los trabajadores y los usuarios de esos servicios", y ha sostenido que "democratizar la gestión pública es una garantía de cuidar más los servicios públicos, y de evitar el enchufismo y la corrupción vinculada a ese enchufismo".

En lo inmediato, la candidata de Adelante ha exigido "parar el cese de las trabajadoras en precario en nuestros servicios públicos y cuidar de los que nos cuidan", al tiempo que ha calificado de "absoluta falacia" los "mensajes de la derecha" de "querer identificar a cualquier empleado público con el chiringuitismo del PSOE".

CONTRA LA "CRIMINALIZACIÓN" DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

En esa línea, Teresa Rodríguez ha defendido que "este personal que nos ha estado atendiendo de forma puntual en sanidad, en educación, en justicia, en los ayuntamientos, en la administración general, lo ha estado haciendo de forma precaria porque la administración pública tomó la decisión de dejar de estabilizar la plantilla", y "culpabilizar y criminalizar a este personal que ha estado en precario sirviendo a la ciudadanía es una falacia".

La también portavoz de Adelante Andalucía ha lamentado que "una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que ha puesto la cara colorada a la administración española diciéndole que ha estado abusando de la precariedad, no puede servir para perjudicar a ese personal que ha estado precarizado tantos años".

"No puede ser que, a raíz de esta sentencia, este personal se vaya a ir a la calle", ha enfatizado Teresa Rodríguez para añadir que "hay que parar los ceses en la administración pública andaluza y parar los discursos de criminalización" de los empleados públicos.

En este sentido, Julia González, portavoz de la Coordinadora Andaluza de empleados públicos en abuso de temporalidad, ha advertido en la misma atención a medios junto a Teresa Rodríguez de la cantidad de trabajadores que van a ser cesados porque "la Junta ha hecho oídos sordos al Decreto Ley 20/21 y solucionar esta problemática, como han hecho los ayuntamientos como el de Cádiz o el de Sevilla, que han estabilizado a sus plantillas".

"PRIORIZAR PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA SOCIAL"

De otra parte, Teresa Rodríguez ha exigido que, en el seno de la administración, "se prioricen aquellos procedimientos que son de emergencia social", y al respecto ha considerado que "no puede ser que la administración pague puntualmente las dietas de los diputados o las ayudas a los alquileres de los altos cargos y se retrase dos años en pagar el salario social".

Al hilo, ha anunciado que desde Adelante van a "poner sobre la mesa una vez más la Ley de Procedimientos de Emergencia Ciudadana que establece que las contrataciones son prioritarias, y que la Tesorería también lo es en aquellos servicios que atienden situaciones de emergencia social, como desahucios, cortes de luz, de agua".

Y, finalmente, ha explicado que otra de las cuestiones que van a plantear es aumentar los permisos de maternidad de las empleadas públicas, "ya que la administración está tan absolutamente feminizada y con la voluntad de que eso trasciende al ámbito de lo privado".

Rodríguez ha remarcado que "el permiso de maternidad no se toca desde hace demasiado tiempo y que, aunque la Administración autonómica no tenga competencias en modificarlo, con nosotros en la Junta sí podríamos cambiarlo entre las empleadas públicas y apostar por ampliarlo a seis meses y, a medio plazo, a un año en correspondencia con lo que tenemos en el entorno europeo".