Teresa Rodríguez advierte al Parlamento: No retirarán las banderas y las volverán a poner si se las "quitan"

SEVILLA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La líder de Anticapitalistas de Andalucía y diputada no adscrita del Parlamento andaluz, Teresa Rodríguez, ha querido dejar claro este miércoles que no van a retirar las diferentes banderas con que los diputados no adscrito procedentes de Adelante Andalucía han adornado el espacio que les ha cedido el Parlamento de Andalucía y que comparten con la también parlamentaria no adscrita Luz Belinda Rodríguez (ex de Vox), que tiene en su espacio una bandera de Falange.

En rueda de prensa en el Parlamento, Rodríguez se ha pronunciado así en el día que termina el plazo que ha dado la Mesa del Parlamento de Andalucía para que los diputados no adscritos procedan "a reponer el mobiliario y los elementos existentes en los espacios comunes al estado en el que inicialmente se encontraban". En dicho escrito de la Mesa se señalaba que en caso de no atender a este requerimiento oficial, "por los servicios de la Cámara se realizarán las actuaciones pertinentes para la adecuada ordenación de los considerados espacios y del mobiliario y elementos en ellos existentes y, en su caso, para su retirada conforme a lo que se expresa en el presente escrito".

Rodríguez ha indicado que no van a aceptar de ninguna manera que mediante una comunicación de la Mesa del Parlamento se "equiparen" banderas que representan derechos, como la bandera Lgtbi, de lucha del movimiento la Trans y la simbología del pueblo gitano", además de la bandera de Andalucía, con la bandera de Falange, que está sancionada por la Ley de Memoria Democrática aprobada por el Parlamento.

Se ha referido además al hecho de que el Gobierno andaluz "autopremie" al Parlamento con la Medalla Clavero Arévalo por el 28 cuando tiene colgada en sus muros una bandera de "quienes asesinaron a Blas Infante".

"Es algo absolutamente intolerable y no vamos a quitar ninguna bandera y si nos quitan alguna bandera, volveremos a ponerla, no porque nos importen tanto, sino porque de ninguna manera vamos a permitir que se produzca esa equiparación entre la defensa de libertades y derechos con la representación del crimen y del genocidio en Andalucía".