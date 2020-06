Teresa Rodríguez ve la comisión de recuperación por Covid "muerta" y aboga por disolverla y crear una donde estén todos

SEVILLA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha advertido este viernes de que la comisión de estudio sobre la recuperación económica y social de Andalucía a causa de la pandemia del Covid-19 constituida en el Parlamento autonómico "nació muerta" y que entiende que por eso haya cargos citados que no están acudiendo a comparecer, de modo que ha apostado por "disolverla y crear una nueva donde estemos todos representados".

A preguntas de los periodistas en Sevilla, donde ha participado en una concentración de los trabajadores de Alestis, Teresa Rodríguez ha sostenido que dicho órgano parlamentario "nace muerto desde el punto y hora que no representa la pluralidad de la representación de los ciudadanos".

Ha explicado que Adelante estuvo muy a favor desde el principio en la creación de la comisión y ha lamentado que la presida Vox cuando "estaba en contra de la misma". "Nosotros apoyamos su creación de forma clara y tendimos la mano al Gobierno andaluz para adoptar de reconstrucción en nuestra tierra", recuerda.

No obstante, Rodríguez censura que "hubo una traición a la oposición" cuando se concedió la Presidencia de la comisión a Vox. En ese momento, a su juicio, "deberían haber parado, bajar el balón al suelo y negociar con el resto de grupos una comisión que fuera verdaderamente representativa de Andalucista".

Por esto, no le extraña que haya comparecientes que no estén acudiendo a la comisión creada, "que es un espacio exclusivo de las tres fuerzas que gobiernan en Andalucía". "Podrían hablarlo en sus mesas negociación y no hace falta esta comisión", ha apostillado.

Por todo, la presidenta de Adelante espera que el resto de fuerzas recapacite, "que se disuelva la comisión y se cree una nueva donde estemos todos representados".