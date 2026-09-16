Un terremoto de 3,1 sentido entre la población este miércoles en Granada y su área metropolitana

Terremoto de magnitud 3,1 mbLg este miércoles a las 9,54 horas y epicentro en Churriana. - IGN

GRANADA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un terremoto de magnitud 3,1 mbLg y con epicentro en Churriana de la Vega (Granada) se ha dejado sentir de forma amplia entre la población este miércoles por la mañana, a las 9,54 horas, en la capital granadina y en varios municipios de su área metropolitana.

Se trata del cálculo provisional ofrecido por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) en sus canales de difusión y que sitúa el seísmo a una profundidad de cinco kilómetros.

El temblor se ha producido en el marco de la serie sísmica de Alhendín (Granada) que comenzó el pasado 14 de agosto y que tuvo sus dos terremotos más fuertes los días 15 y 18 de aquel mes, de magnitud 4,8 Mw. Desde aquellos días han sido más de 1.500 los terremotos registrados en el área epicentral, si bien la gran mayoría no han sobrepasado, salvo contadas ocasiones, magnitudes de en torno a 2 mgLg.

Se da la circunstancia de que este pasado martes se ha desactivado la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico en Granada que ha descendido a fase de preemergencia, situación operativa 0, ante la evolución de la serie sísmica.

La serie muestra un amortiguamiento generalizado, con una disminución exponencial de la energía liberada por día desde el 20 de agosto y un decaimiento más marcado durante la última semana, si bien este miércoles por la mañana se ha sentido el referido terremoto de 3,1 mbLg.