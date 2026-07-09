El tiempo da una tregua en Andalucía con temperaturas por debajo de la media (36ºC) hasta mediados de la próxima semana

Imagen de archivo de vecinos y visitantes por la calle. - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha informado que la segunda ola de calor finalizó este miércoles en Andalucía y ha dado paso a una bajada de las temperaturas que se van a mantener por debajo de la media, en unos 36ºC, hasta mediados de la próxima semana.

En declaraciones a Europa Press, el delegado ha detallado que en el Valle del Guadalquivir "el día más fresco será el sábado con una temperatura máxima de 32 grados". Con esta nueva situación meteorológica, Del Pino ha asegurado que es la tercera ocasión en este verano con las temperaturas máximas por debajo de la media, además se da por primera vez durante varios días seguidos.

Al hilo, ha precisado que el 15 de junio fue la primera vez en esta época que las temperaturas máximas se situaron por debajo de la media. La segunda ocasión en estas circunstancias se dio el 25 de junio y la tercera se dará a partir de este viernes, 10 de julio, hasta mediados de la semana próxima. "Una situación poco frecuente y excepcional en verano en Andalucía", ha subrayado. No obstante, "la temperatura mínima siempre ha estado por encima de la media en Andalucía en lo que llevamos de verano".

De este modo, Del Pino ha explicado que "Andalucía sumaría en la primera mitad de este verano unos siete días con temperaturas máximas por debajo de la media". No obstante, desde la Aemet han remarcado que las temperaturas no volverán a alcanzar los 40ºC "al menos hasta la segunda mitad de la próxima semana".

Sin embargo, el delegado de la Aemet ha resaltado que la situación en Málaga es "muy diferente" --una excepción a esta tendencia general-- indicando que "en Málaga pasa lo contrario y las temperaturas están subiendo generalmente debido a una situación de terral", aunque ha aclarado que "no es un terral muy intenso". Aunque "esta situación se dará de jueves a viernes", ha puntualizado.

Igualmente, Del Pino ha explicado que la bajada general de temperaturas durante los próximos días obedece a dos causas, siendo la primera la retirada al Atlántico del anticiclón responsable del episodio de ola de calor. "Al retirarse por su borde mete viento del noroeste, lo que ha provocado vientos más frescos y húmedos".

En cuanto a la segunda causa, "se va a formar un centro de bajas presiones que va a meter viento también del Atlántico, pero en este caso del suroeste, cuyo efecto se notará especialmente en la jornada del sábado", ha concluido.