El tiempo medio de espera para operarse en Andalucía es de 160 días, la más alta de España según datos del Ministerio

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha hecho público este viernes los datos de las listas de espera a 30 de junio de 2025 tanto para una operación como para una consulta con el especialista en Andalucía. En el caso de las intervenciones, el tiempo medio de espera en la comunidad andaluza es de 160 días, la espera media más alta de España, tras los 148 de Cataluña; 134 de Extremadura; 131 de Aragón y 128 de Cantabria.

Así figura en la publicación consultada por Europa Press. En total, en Andalucía, son 191.034 pacientes los que esperan una operación, lo que equivale a que un 22,58% del total de pacientes que están en la misma situación en España (832.728) son andaluces. En el caso de las consultas con el especialista, los datos del Ministerio apuntan a que la media de espera es de 127 días frente a los 96 días de la media estatal. El 52,7% de las citas en espera con el especialista superan los 60 días.

Atendiendo a la tasa por habitantes que se sitúa en 17,35 pacientes por cada 1.000 habitantes, la comunidad autónoma con más pacientes en la lista de espera quirúrgica no urgente es Cataluña con 25,39 por cada 1.000 habitantes. Le sigue de cerca Cantabria (25,39), La Rioja (22,64), Andalucía (22,58), Murcia (21,74), Extremadura (20,83), Asturias (20,80), Aragón (19,04), Galicia (18,75) y Castilla-La Mancha (17,98).

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) publicó en septiembre el corte de junio de 2025, adelantándose a la publicación oficial del Ministerio de Sanidad, y en sus datos destacó una rebaja de 20.319 pacientes pendientes de operación con garantía y una reducción de 42 días en la demora media, que se sitúa en 108 días. Según informó la Consejería de Salud y Consumo en una nota de prensa, las cifras "reflejan una evolución positiva desde la puesta en marcha del Plan de Garantía Sanitaria para la lista de espera quirúrgica en enero de 2024 y del plan específico para consultas externas en enero de 2025".

Según los números de la Junta, "Andalucía ha registrado en el primer semestre de este año un total de 223.074 intervenciones, de las cuales el 86% se han realizado en centros públicos, consolidando a esta red como la principal garante de la atención quirúrgica". Este "esfuerzo", continuaba, ha "permitido reducir" en 20.319 el número de pacientes pendientes con garantía, lo que "supone un descenso del 14,2%, y en 30.074 los pacientes fuera de plazo, con una caída del 56,7%". Asimismo, "la demora media ha pasado de 150 días en diciembre de 2023 a 108 días en junio de 2025, acortándose en 42 días".