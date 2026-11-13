'Tiempo Prestado' retrata al marinero que se incorporó a la unidad de Salvamento Marítimo que lo rescató hace 28 años

Imagen del cartel del nuevo cortometraje documental dirigido por el cineasta onubense Paco Ortiz, titulado 'Tiempo Prestado'. - SALVAMENTO MARÍTIMO

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha sido protagonista del nuevo cortometraje documental dirigido por el cineasta onubense Paco Ortiz, titulado 'Tiempo Prestado', donde se narra la historia real de "superación y compromiso" de José Antonio Hernández, un marinero y actual tripulante de la Salvamar Vela que sobrevivió al trágico naufragio del pesquero español 'Peix de Mar' en aguas de Agadir (Marruecos), donde fallecieron diez de los quince marineros que iban a bordo. Tras este accidente, Hernández tomó la decisión de unirse a la unidad de Salvamento que logró rescatarlo hace 28 años y dedicar su vida a salvar a los demás.

La película se proyectará en festivales cinematográficos tanto en Huelva como en Almería. Concretamente, se podrá ver en la gran pantalla este domingo, 15 de noviembre, a las 12,00 horas en el Gran Teatro de Huelva, dentro de la Sección Oficial de Cortometrajes Nacionales de la 52ª edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano. Mientras que en Almería, el público podrá asistir a su estreno el próximo lunes, día 16, dentro de la Sección Oficial de Cortometrajes Nacionales en el Festival Internacional de Cine de Almería. Será a las 17,00 horas en la Escuela Municipal de Música & Artes, tal y como detalla Salvamento en un comunicado.

El cineasta onubense Paco Ortiz ha recuperado en este film la historia real de Hernández cuando se cumplen 28 años del naufragio que "cambió para siempre su vida y marcó su destino". Casi tres décadas después de haber sido rescatado, el protagonista del cortometraje dedica actualmente su vida profesional a salvar la de otros como miembro de Salvamento Marítimo.

Durante la cinta, el marinero narra que a pesar del paso del tiempo, "los fantasmas del pasado siempre vuelven", sobre todo cuando acude a emergencias que le recuerdan aquel 16 de marzo de 1998. "Es inevitable no pensar porque te identificas con ellos; cuando salgo con la salvamar y sé que hay gente al otro lado esperando que alguien les rescate, que puede que estemos cerca... No soy de los que me retiro enseguida; no puedo", ha detallado aludiendo a "esa solidaridad entre la gente del mar".

LA MIRADA CINEMATOGRÁFICA DE PACO ORTIZ

En cuanto a su director, cabe destacar que Paco Ortiz ha sido premiado recientemente con el Carmen de la Academia de Cine de Andalucía por 'Apuntes para Silvia'. Respecto a su labor en 'Tiempo Prestado', el onubense ha querido ofrecer una mirada "íntima y humana" sobre quienes participan en las operaciones de rescate marítimo.

A través del testimonio de José Antonio Hernández, el documental aborda valores como la solidaridad, la vocación de servicio y la gratitud, "reconstruyendo un viaje vital marcado por una segunda oportunidad convertida en compromiso con los demás", según han remarcado desde Salvamento Marítimo.

Rodado íntegramente en Mazagón (Huelva), el cortometraje cuenta además con la dirección de fotografía del realizador onubense Santi Cayuela, "cuya sensibilidad visual contribuye a reforzar la carga emocional del relato". Con este trabajo, Paco Ortiz pretende rendir homenaje a los profesionales del Salvamento Marítimo y poner en valor "una labor esencial" para la seguridad en el mar.

Según ha destacado el director del film, la historia de José Antonio Hernández demuestra cómo una vivencia extrema puede convertirse en una vocación de servicio capaz de salvar muchas vidas. "Casi tres décadas después de ser rescatado de un naufragio, su vida está dedicada a salvar la de otros", ha concluido Ortiz.