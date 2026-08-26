Un tiroteo en el barrio de Las Palmeras (Córdoba) deja a una persona herida

Archivo - Agentes de la Policía Nacional en Córdoba. Archivo. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

CÓRDOBA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida en un tiroteo que ha tenido lugar este miércoles, 26 de agosto, en el barrio de Las Palmeras en Córdoba, sin que su estado de salud haya revestido gravedad.

Así lo han confirmado fuentes policiales a Europa Press, si bien el Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha concretado que el episodio se ha producido sobre las 13,00 horas.

En ese momento, la sala ha recibido varios avisos que alertaban de un tiroteo en la zona. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Nacional y Policía Local.