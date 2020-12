Todas las capitales de provincia empiezan 2021 con los presupuestos prorrogados y seis diputaciones los han aprobado

SEVILLA, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las ocho capitales de provincia de Andalucía empiezan 2021 con los presupuestos prorrogados, de las cuales cuatro los aprobarán cuando los presenten sin problemas por ser suficientes los votos de los partidos de gobierno, mientras que en las diputaciones todas los han aprobado ya, menos la de Granada y Huelva.

Las ciudades que no tendrán problemas para aprobar sus cuentas son Huelva, donde gobierna con mayoría absoluta el PSOE; Málaga, donde lo hacen PP y Cs; y Jaén y Sevilla, en ambos casos con la mayoría que suman los socialistas y Ciudadanos. Aunque en la capital andaluza el partido liberal no forma parte del gobierno local, como sí lo hace en Jaén, el apoyo se anunció hace meses.

Por el contrario, en Granada y Córdoba, donde gobiernan PP y Cs, es necesario algún apoyo externo, además de en Almería, donde gobierna en solitario el Partido Popular, pero requiere del apoyo de un concejal más, y de Cádiz, donde Adelante también necesita un voto más.

Concretamente, el PP de Almería sacó las cuentas de 2020 adelante con el apoyo de los dos ediles de Ciudadanos y los dos de Vox, aunque desde entonces la formación de Santiago Abascal ha perdido a uno de sus ediles al pasar Joaquín Pérez de la Blanca al grupo de no adscritos, lo que amplía las posibilidades de pacto. El Ayuntamiento no ha finalizado de diseñar sus cuentas para el próximo ejercicio, que prevén una bajada de entre el 8 y 10%, con lo que rondarían los 180 millones de euros.

En Granada, el equipo de gobierno del Ayuntamiento anunció en septiembre que comenzaba los trámites para la elaboración de un proyecto de presupuestos para 2021, después de aprobar los de este año con el PSOE. Para los del próximo ejercicio, el portavoz socialista, Francisco Cuenca, ha señalado recientemente que "todo lo que sea ayudar a Granada, ahí va a estar siempre" su grupo municipal.

Por el contrario, Cuenca agregó que "no merece la pena siquiera sentarse" si es para "seguir engañando" o "marear", en referencia a la propuesta respecto de una congelación del IBI para 2021 planteada por el alcalde, Luis Salvador (Cs), que el PSOE, partido con mayor representación en el Pleno, consideró insuficiente, pidiendo bonificaciones por la crisis generada por el covid-19.

Otra opción que tendría el gobierno local sería los tres concejales de Vox, con los que fue posible la investidura de Salvador en el inicio del mandato, si bien esta formación se abstuvo en la votación del vigente presupuesto.

En Córdoba, PP y Cs mantienen abiertas las negociaciones a finales de diciembre para sacarlos adelante y, a tal efecto, Vox, grupo con el que ya se aprobó las cuentas de 2020 en abril, ha anunciado recientemente que rebaja sus "exigencias" para apoyar el presupuesto de 2021 antes de que culmine el año. Esta situación puede cambiar, en un sentido u otro, a lo largo de los próximos días o semanas.

MISMOS PRESUPUESTOS DESDE 2017

El Ayuntamiento de Huelva aún no tiene presentados sus presupuestos, si bien no tendrá problemas en apoyarlos al gobernar el PSOE con mayoría, mientras que el de Málaga, donde también rigen con mayoría PP y Ciudadanos, lleva meses confeccionándolos, si bien no los ha cerrado definitivamente hasta conocer si el Gobierno cumple su compromiso con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), al menos en lo referido al fondo de apoyo al transporte público.

En el de Sevilla, han acordado los presupuestos el PSOE con 13 ediles y Ciudadanos con cuatro --la mayoría está en 15-- y así lo aprobarán en un Pleno que aún está por fechar.

Jaén, otra ciudad donde socialistas y liberales podrán aprobar las cuentas, curiosamente lleva con los presupuestos prorrogados desde 2017, cuando gobernaba el PP, y aún no han sido presentados. En noviembre, el alcalde, Julio Millán (PSOE), dijo que toca "esperar un poco" para conocer datos ligados a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) e incluso a los de la Junta de Andalucía.

En la provincia de Cádiz, donde hay dos ciudades con más población que la capital (Jerez de la Frontera y Algeciras), hasta el momento ninguna ha aprobado las cuentas municipales para el próximo ejercicio 2021. De hecho, las tres han aprobado las cuentas del presente ejercicio 2020 en el segundo semestre del año, ya que Cádiz los aprobó en julio, Jerez lo hizo en agosto y Algeciras en este mismo mes de diciembre.

LAS MAYORÍAS EN SOLITARIO LO FACILITA EN LAS DIPUTACIONES

Hay cinco diputaciones que ya han aprobado sus cuentas para 2021, la primera que lo hizo, la de Sevilla el 19 de noviembre, con el apoyo del PSOE, que gobierna con mayoría absoluta; de Adelante y Cs, que los apoyan porque incluyen algunas de sus medidas; y el voto contrario del PP y Vox.

La siguiente fue la de Jaén, que lo aprobó el 26 de noviembre con los votos del PSOE, mientras que la oposición --PP y Cs-- ha votado en contra. Asciende a casi 270 millones, de los cuales más de 59 se destinarán a inversiones y, como defiende el gobierno provincial, cuenta con el aval del Consejo Económico y Social (CES) de la provincia y son expansivas.

El presupuesto de Almería fue votado el 4 de diciembre, asciende a 216,5 millones de euros y la intención es que pueda entrar el vigor a principios de enero, ya que en el mismo se incluyen las principales medidas para combatir los efectos del Covid-19. Las cuentas, que suponen un incremento de 15 millones de euros e incluyen más de 60 millones para gasto social, salieron adelante con los votos del equipo de gobierno (PP), que cuenta con mayoría absoluta, y del diputado provincial de Cs.

En la Diputación de Cádiz, se sacaron adelante el 17 de diciembre, unos presupuestos que se elevan a 296,8 millones de euros, contando con los entes dependientes y organismos autónomos, con un incremento del 7% con respecto al anterior.

Por lo que respecta a la de Córdoba, el gobierno provincial de PSOE e IU cuenta con mayoría absoluta para aprobar sin problema antes de fin de año el presupuesto para 2021. Asciende a 318,8 millones, un 3,52% más que el año pasado.

En la de Málaga, el Pleno para su aprobación inicial ha sido este miércoles 30. El presupuesto consolidado de la Diputación, incluyendo a la empresa Turismo y Planificación Costa del Sol y el Patronato provincial de Recaudación, se elevará a 401.951.908,99 euros, frente a los 305,7 millones del presente ejercicio, lo que supone un incremento superior al 30%. Además, destinará 132 millones a inversiones. Las cuentas se llevarán a pleno extraordinario el 30 de diciembre.

El presupuesto exclusivo de la Diputación, sin incluir a los organismos anteriores, ascenderá a 364.959.949,63 euros, un 43% más que en 2020, según anunció el presidente de la institución provincial, Francisco Salado, que incidió en que se trata de unas cuentas elaboradas para hacer frente "a los desafíos que ha supuesto la crisis por la pandemia".

En la Diputación de Granada, el PSOE tiene mayoría absoluta y aún no ha aprobado el presupuesto para 2021. En cuanto al de este año, contó en su aprobación el 23 de diciembre con 16 votos a favor, incluyendo los de los grupos provinciales de IU y Adelante Granada, dos abstenciones, de Cs, y nueve en contra, los de PP y Vox.

En la de Huelva, donde también gobierna el PSOE en solitario, aún no están presentados los presupuesto, ya que el cambio en la Presidencia de la institución y la salida de José Ignacio Caraballo por María Eugenia Limón ha demorado el proceso.