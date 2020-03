Toni Valero pide mirar a la "Andalucía real" y reclama más inversiones y un plan verde para la zona del Guadiato

CÓRDOBA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y portavoz de Adelante Andalucía, Toni Valero, y la diputada de Unidas Podemos en el Congreso, Martina Velarde han participado este sábado a Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba) en la concentración 'Por el futuro del Guadiato', un marco en el que han reclamado "mirar a la Andalucía real" y una mayor inversión pública para que se lleve a cabo un cambio de modelo productivo para combatir la despoblación.

En este marco, Valero ha destacado el "éxito" de una convocatoria en la que se ha visto a "ciudadanía comprometida", con "vecinos del pueblo y de la comarca que están muy preocupados con su presente y con su futuro porque se está sufriendo un proceso de despoblación que tiene que ver con la falta de expectativas ligada a la falta de empleo".

Valero asegura que seguirá "de la mano" de los vecinos y pide que se hable de "la Andalucía real, que no aparece nunca en los planes de este Gobierno andaluz de las tres derechas reaccionarias, que miran para otro lado, que hablan mucho de las pernoctaciones en las temporadas turísticas en las grandes ciudades, en las zonas del litoral, pero que se olvida de la gente de carne y hueso que está sufriendo la despoblación".

Por ello, reivindica un cambio de modelo productivo, especialmente para las zonas del interior que necesitan "que el sector agrario sea protegido para sus trabajadores, para los pequeños y medianos agricultores", además de un plan de reindustrialización verde que "dé empleo y que sea ecológicamente sostenible, así como que genere energía limpia, que también sea más baratas para las empresas pequeñas y medianas empresas de la zona".

Pide, igualmente, una mayor inversión pública en infraestructura, al considerar "fundamental conectar esta comarca con el resto de la provincia de con el resto de comunidades". "Hace falta una mejora en las redes, tanto ferroviarias, con nuevas vías, como en la red de carreteras", agrega.

Valero reclama inversión pública para un cambio de modelo productivo que "asiente la población al territorio, que genere expectativas de futuro en una comarca que "en otros momentos ha sido una zona rica, con una enorme trae trayectoria de lucha al ser un pueblo minero que sabe que ha tenido que pelear para que sea atendida como merece". "Por tanto, es una lucha que empieza hoy pero que no va a terminar hoy", sentencia.

"QUE LA COMARCA NO TERMINE EN EL OLVIDO"

De su lado, la diputada de Unidas Podemos en el Congreso señala que "se habla mucho de la España vaciada, pero no de la Andalucía vaciada, de la provincia", y ve claro que, "si no estuviese toda la gente aquí peleando, la comarca terminará en la despoblación y en el olvido".

"Las Administraciones públicas no pueden olvidar a la comarca, ni la Junta de Andalucía, ni tampoco el Gobierno. Reivindicamos los fondos Miner, como la ecotasa, porque son muchos millones de euros que el Estado paga la Junta de Andalucía, pero que no revierte en la comarca", advierte.

Lamenta que "cada vez se va más gente" porque la juventud "no tiene aquí ahora mismo un futuro, no hay ningún plan de reconversión y social y desde que empezaron a cerrar las minas no hay ninguna alternativa". "Esperamos que hoy sea la primera de las muchas que tienen que venir hasta que consigamos que la comarca no sea de la despoblación y tenga futuro", sentencia.