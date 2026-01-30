El toreo y la solidaridad se unen en la II Fiesta Campera a beneficio de las residencias de la Trinidad de Córdoba

Presentación de la II Fiesta Campera a beneficio de las residencias de la Trinidad. - PARROQUIA DE LA TRINIDAD

CÓRDOBA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Parroquia de la Trinidad de Córdoba ha presentado este viernes la II Fiesta Campera, un evento que conjuga la afición taurina con el compromiso social con el objetivo principal de recaudar fondos para apoyar la obra social de la parroquia, centrada especialmente en el cuidado y mantenimiento de sus residencias de ancianos.

Tal y como ha indicado la parroquia en una nota, el acto de presentación ha contado con la participación del párroco de la Trinidad, José Juan Jiménez Güeto; el novillero Luis Montero y el ganadero Augusto Centeno Guerra.

Durante su intervención, Jiménez Güeto ha destacado la importancia de la colaboración ciudadana, resaltando que "esta fiesta es mucho más que un evento taurino; es un abrazo a nuestros mayores. Todo lo recaudado irá destinado a garantizar que nuestros ancianos reciban la atención digna y el cariño que merecen en nuestras residencias. Agradecemos profundamente la generosidad de los toreros y ganaderos que lo hacen posible".

El festejo, programado para el sábado 28 de febrero a las 12,00 horas, consistirá en un tentadero benéfico de reses de las prestigiosas ganaderías de 'La Castilleja' y 'El Capricho'. El cartel está encabezado por una figura del toreo, el matador Manuel Escribano, acompañado por la joven promesa de los novilleros cordobeses Luis Montero.

Por su parte, Luis Montero ha expresado su ilusión por formar parte de este proyecto y ha asegurado que "para mí es un honor compartir cartel con una figura como el maestro Escribano, pero sobre todo, poder usar mi profesión para ayudar a quienes más lo necesitan. Esperamos que la afición responda y llenemos la plaza".

En representación de los ganaderos, Augusto Centeno Guerra ha subrayado el compromiso del campo bravo con las causas sociales, asegurando la calidad de las reses para el disfrute de los aficionados.

El evento tendrá lugar en la Plaza de Toros del Hotel El Pilar, en La Carlota (Córdoba). La entrada tiene un coste de donativo de 35 euros, que incluye no solo el acceso al tentadero, sino también un almuerzo campero con bebidas, fomentando así una jornada de convivencia entre los asistentes.

Las invitaciones son limitadas debido al aforo y pueden retirarse en la sacristía de la Parroquia de la Trinidad. Desde la organización se anima a los interesados a adquirir su entrada con antelación para no perderse esta cita solidaria.