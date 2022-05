Torralbo presenta su candidatura a rector de la Universidad de Córdoba con un equipo de gobierno "paritario y diverso"

CÓRDOBA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato a rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, ha presentado este miércoles, en el Campus de Rabanales y durante un desayuno, al que será su equipo de gobierno si alcanza el Rectorado en las elecciones del próximo 19 de junio, y que se carecteriza por ser "paritario y diverso".

Así, según han explicado Eulalio Fernández y Cristina Aguilar, los responsables de conducir la presentación, la composición del equipo que encabeza Torralbo "se ha hecho teniendo en cuenta la representatividad de los diferentes campus, la experiencia en gestión, las competencias técnicas y la diversidad de trayectorias profesionales y personales".

Pero, sobre todo, lo que han destacado es "el firme compromiso con los principios y la visión que comparten, no solo quienes ocuparán esta primera línea de responsabilidad, sino las cientos de personas que conforman el #EquipoTorralbo".

El catedrático de Didáctica de la Matemática de la UCO, Manuel Torralbo, ha expresado sus intenciones en este atípico arranque electoral señalando que "creemos que en esta nueva etapa el protagonismo debe ser de la comunidad universitaria y de nuestra institución".

Por ello, según ha indicado, "vamos a ser consecuentes con nuestras palabras, antes, durante y después de las elecciones" siendo esa la razón por la que son "necesarios este tipo de actos corales abiertos a la participación de los miembros de la comunidad universitaria, que siempre van a encontrar las puertas abiertas de todos los miembros de nuestro equipo de gobierno".

Por su parte, Fernández y Aguilar han resaltado "la transversalización de las políticas de igualdad, que han permeado todos los apartados del programa y cristalizan en la creación de un nuevo Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social".

Además, "se recuperará el Vicerrectorado de Internacionalización, se apuesta decididamente por un perfil especialista para el Vicerrectorado de Transformación Digital y Gestión de Datos, y se atiende a la situación post Covid-19 mediante la creación del Vicerrectorado de Salud y Bienestar de la Comunidad Universitaria".

Durante la presentación también se ha recordado la posibilidad de solicitar el voto anticipado hasta el próximo viernes 6, "para que las personas que no puedan estar en la Universidad el día 19 no se queden sin participar". Sobre esto, Torralbo se ha comprometido a que en las siguientes elecciones también se pueda votar 'on line', porque "facilitar la participación e implicación de la comunidad universitaria debe ser una prioridad".

Por último, desde la candidatura también han confirmado su disposición a celebrar un gran debate abierto a toda la comunidad y los medios de comunicación cordobeses, para que se puedan contrastar libremente los dos proyectos que concurren a estas elecciones.

El equipo de gobierno de Manuel Torralbo está integrado por: Cristina Aguilar (Estudios de Postgrado), Lourdes Arce (Innovación y Transferencia), Antonio Arenas (Formación Continua, Empleabilidad y Emprendimiento), Jesús Dorado (Estudios de Grado, Calidad e Innovación Docente), Eulalio Fernández (Coordinación, Gestión de Recursos y Planificación Estratégica) y Amanda García (Campus Sostenible).

También forman parte de él Israel Muñoz (Estudiantes y Cultura), José Manuel Palma (Personal Docente e Investigador), Sara Pinzi (Igualdad, Inclusión y Compromiso Social), María José Polo (Política Científica), María Luisa Rodríguez (Secretaría General), Luna Santos (Internacionalización), Rafael Solana (Salud y Bienestar de la Comunidad Universitaria) y Sebastián Ventura (Transformación Digital y Gestión de Datos).