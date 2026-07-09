Torredelcampo (Jaén) reforzará la seguridad del 23 al 27 de julio con motivo de la Feria de Santa Ana

Reunión de la Junta Local de Seguridad. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

TORREDELCAMPO (JAÉN), 9 (EUROPA PRESS)

El municipio jiennense de Torredelcampo reforzará la seguridad entre los próximos 23 y 27 de julio con motivo de la Feria y Fiestas en honor a Santa Ana y Virgen Niña.

La Junta Local de Seguridad ha analizado este jueves ese dispositivo especial en una reunión copresidida por el subdelegado del Gobierno de España, Manuel Fernández, y el alcalde, Javier Chica. Además, han participado mandos de la Guardia Civil, Policía Local, Cruz Roja y Protección Civil.

Fernández ha explicado que, durante los días de fiesta, "la Guardia Civil apoyará a Policía Local participando con sus unidades ordinarias de Seguridad Ciudadana", según ha informado la Subdelegación.

"Hablamos de una feria que es un claro referente en la comarca y donde se reunirán una gran multitud de asistentes procedentes de municipios cercanos. Es por ello que la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local, estará especialmente atenta a los momentos que congregen a un mayor número de personas", ha indicado.

Por su parte, el alcalde ha apelado a la necesidad de mantener "un comportamiento cívico" por parte de los asistentes a la Feria de Santa Ana, así como de colaborar en todo momento con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para que se desarrolle "con normalidad".

"El objetivo durante estos días es que la celebración continúe siendo un referente de armonía y convivencia, tanto para los residentes como para los visitantes, y que el entretenimiento no se traduzca en desórdenes públicos", ha afirmado.

Además, Chica ha recordado que este año la feria cuenta con una propuesta diseñada para convertir la Caseta Municipal en uno de los grandes puntos de encuentro y que tendrá como principal novedad la gratuidad de todas las actuaciones programadas.

"Se trata de un cartel que reunirá durante cinco noches a artistas y formaciones de distintos estilos musicales, con el objetivo de ofrecer una programación variada, accesible y de calidad tanto para los vecinos y vecinas del municipio como para quienes visiten Torredelcampo durante la feria", ha concluido.