Torreperogil (Jaén) recibe 7,7 millones para hacer frente a las consecuencias del pasado tren de borrascas

Manuel Fernández durante su visita a Torreperogil - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN JAÉN

TORREPEROGIL (JAÉN), 5 (EUROPA PRESS)

Torreperogil (Jaén) ha recibido 7,7 millones de euros en distintas partidas destinadas a hacer frente a las consecuencias de las borrascas del pasado invierno. De hecho, ya han comenzado los trabajos de asfaltado en calles, en cubiertas de edificios y espacios públicos municipales.

En concreto, se trata de más de 4,8 millones en ayudas directas al sector agrario; 1,5 millones para la reparación de caminos agrícolas; casi 1,4 millones para la recuperación de infraestructuras y servicios municipales; y 107.000 euros para un plan de empleo extraordinario.

Así lo ha manifestado el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, durante una visita a la localidad junto al alcalde, Juan Ruiz, en la que ha podido conocer de primera mano algunas de las principales actuaciones financiadas por el Gobierno de España.

El subdelegado ha recordado que estas intervenciones forman parte del dispositivo extraordinario desplegado por el Gobierno en toda la provincia de Jaén, dotado con más de 400 millones de euros para 94 municipios y la Diputación, con el fin de reparar daños y desarrollar unas 2.500 actuaciones.

"El municipio de Torreperogil es un ejemplo más de cómo el Gobierno está dando una respuesta integral a los daños ocasionados por las borrascas del pasado invierno", ha señalado Fernández.

Serán casi 1,4 millones de euros dirigidos a actuaciones planteadas por el Ayuntamiento para la reparación, restitución y reconstrucción de infraestructuras y servicios municipales dañados por las inundaciones de comienzos de año. Esta misma semana está previsto que comiencen los trabajos de asfaltado de viales y cubiertas de edificios municipales.

Entre las vías afectadas que serán objeto de intervención se encuentran las calles Antonio Chacón, Camino de la Carrera, Cervantes, Guadiana, Herreros, José Gutiérrez Solana, Risquillo Alto y Santa María.

Asimismo, se actuará en el sistema de evacuación de aguas pluviales del Polígono Industrial y de la calle Maestro Rodrigo, además de realizar intervenciones en el parque de la Mejorana, la plaza de Santa Cruz, la plazoleta del Barrio del Pilar, el polideportivo municipal, la antigua Casa de Zarate y los colegios públicos Pero Xil y Misericordia.

Por su parte, el alcalde de Torreperogil, Juan Ruiz, ha valorado que estos trabajos permitirán "avanzar en la recuperación de espacios e infraestructuras esenciales para el municipio y responder a los daños provocados por unos temporales especialmente intensos".

El sector agrícola, pilar fundamental de la economía local, concentra otra parte muy significativa de las ayudas extraordinarias. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha abonado más de 4,8 millones de euros a unos 500 titulares de explotaciones agrarias afectados por los temporales en el municipio.

A esto se suman 1,5 millones de euros destinados específicamente al arreglo de caminos rurales afectados por las borrascas en el término municipal. Fernández ha subrayado que la recuperación de estas infraestructuras agrarias resulta "especialmente importante para garantizar el acceso a las explotaciones agrarias y facilitar el normal desarrollo de la actividad económica y agrícola".

Finalmente, Torreperogil cuenta con una asignación garantizada de más de 107.400 euros dentro del plan de empleo impulsado por el Gobierno de España para los municipios afectados por las borrascas. Esta cuantía, orientada a la contratación de personas desempleadas para realizar labores de recuperación de daños, podrá incrementarse con una aportación adicional de 21.400 euros, lo que permitiría alcanzar una financiación máxima de más de 128.800 euros.

El subdelegado ha concluido señalando que este programa de empleo permite "avanzar al mismo tiempo en la recuperación de los municipios afectados y en la creación de oportunidades laborales para las personas desempleadas".