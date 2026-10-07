Torres reivindica tras la muerte de Maricarmen los decretos de vivienda: "Hubiesen evitado su desahucio"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en una atención a medios en Sevilla - MARIA JOSÉ LÓPEZ

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha lamentado este miércoles el fallecimiento de Maricarmen Abascal, convertida en símbolo de la lucha por la vivienda tras ser desahuciada, y ha subrayado la importancia de validar a través de la Diputación Permanente del Congreso los reales decretos-ley aprobados por el Gobierno al tratarse de herramientas que pueden "evitar" este tipo de desalojos.

Además, debido al "descontento" social por esta problemática, ha considerado "justificado" el malestar expresado por los sindicatos con la convocatoria de una huelga general por el acceso a la vivienda fijada para el próximo 11 de noviembre.

"Primero, lamentar su fallecimiento, el fallecimiento de una persona que tristemente se hizo célebre por el desahucio que finalmente no se pudo evitar, con una gran movilización ciudadana y también con las conciencias que creo que ha levantado su caso singular", ha señalado durante una atención a medios en Sevilla en el marco de su participación en la XIII edición del ciclo Letras de la Fundación Cajasol.

El ministro ha indicado que el caso de Mari Carmen ha contribuido a que se hayan adoptado decisiones que el Gobierno, según ha expresado, llevaba años defendiendo. "Tengo que recordar que en otras ocasiones llevábamos reales decretos, como antes de verano, que hubiesen evitado el desahucio de Mari Carmen", ha apuntado.

De hecho, Torres ha puesto de ejemplo la situación de ocho familias de Las Palmas de Gran Canaria que tenían previsto ser desahuciadas durante la presente jornada y que finalmente han podido evitarlo. "En mi isla, una isla pequeña, Gran Canaria, de menos de un millón de habitantes, ocho familias hoy han podido no ser desahuciadas ante órdenes que había", ha explicado.

A su juicio, esta problemática constituye "el asunto más importante y relevante que se habla en el entorno familiar" en el conjunto de España. "Todos tenemos a alguien que tiene dificultades para conseguir una casa, para pagar un alquiler", ha argumentado.

Por ello, ha considerado que "no es comprensible" que las medidas extraordinarias y urgentes aprobadas por el Gobierno y llevadas al Congreso la semana pasada no salieran adelante.

"Ha habido tres partidos políticos, el Partido Popular, Vox y Junts, que votaban en contra de algo absolutamente que es de defensa del interés general", ha sostenido.

Es más, el ministro ha vinculado el problema de la vivienda con movilizaciones convocadas por los sindicatos en el conjunto español, señalando que existe "un malestar cierto, real, objetivo".

"En las plazas de muchísimas ciudades, desde Sol, en la plaza de Cataluña también, en las plazas de mi tierra, hay personas que votan a unas y otras fuerzas políticas. Están lanzando un mensaje a las fuerzas políticas de que ellos también tienen dificultades para poder pagar un alquiler, para poder comprarse una casa", ha señalado.

En consecuencia, a su parecer, la huelga general por la crisis de la vivienda que tienen previsto convocar CCOO, UGT y el Sindicato de Inquilinas el próximo 11 de noviembre está "completamente justificada".

"Hay un clamor en la ciudadanía que creo que ha habido quien ha puesto oídos sordos por cuestiones partidarias o por estrategia individual. Es un error, lo digo con claridad. Es un error y los errores también se pagan. Lo que queremos es que hable la gente a través de la democracia y el sufragio universal", ha concluido.