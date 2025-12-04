Un total de 13.859 personas visita el Templo Romano de Córdoba desde su apertura al público tras la reforma

Archivo - El alcalde de Córdoba, José María Bellido; el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, y la edil de Cultura, Isabel Albás, en la reapertura del Templo Romano. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 13.859 personas han visitado el Templo Romano de Córdoba desde que se abrió al público en el mes de junio y hasta el día de hoy, una afluencia que evidencia el interés que ha despertado el monumento tras las obras de rehabilitación a las que se ha sometido.

Según ha informado el Ayuntamiento, a partir del día 9 de diciembre, será el servicio de mediación cultural de la Delegación de Cultura el que se haga cargo de las visitas, una vez que finaliza el contrato con la empresa Incentifor.

De este modo, desde el próximo martes, las visitas guiadas se fijan de martes a viernes, a las 10,00 y a las 11,00 horas, mientras que los sábados, domingos y festivos se han organizado a las 10,00, a las 11,00 y a las 12,00 horas. Los lunes laborables permanecerá cerrado. Asimismo, no habrá visitas los festivos del 25 de diciembre, 1 de enero y 6 de enero.

La entrada es libre hasta completar aforo, sin necesidad de reservar previamente, y las visitas tendrán una duración aproximada de 45 minutos. La recepción de visitantes se hará por la cancela de entrada, en la calle Claudio Marcelo, y el Templo no abrirá fuera de esos horarios establecidos.

El 26 de junio fue el día en que se abrió oficialmente el Templo y desde entonces a hoy se han registrado 7.363 visitas. Previamente, hubo unas jornadas de puertas abiertas en las que se contabilizaron 6.496 personas que accedieron al monumento.

La teniente de alcalde delegada de Cultura, Isabel Albás, ha indicado que este balance "evidencia el interés que había en la ciudad, tanto entre los cordobeses como entre los turistas, por conocer de cerca este monumento tras los importantes trabajos a los que se ha sometido y que permiten disfrutarlo sin alterar su huella histórica y su catalogación como Bien de Interés Cultural".

DOS NUEVOS ESPACIOS

Albás se ha referido también a las aperturas de dos nuevos espacios de la Delegación, como son la Puerta del Puente y el Patio de la calle Trueque. En el caso de la Puerta del Puente, se podrá visitar desde este viernes 5 diciembre, en horario de 10,00 a 14,00 de martes a domingo y con entrada gratuita.

El Patio de la calle Trueque abrirá dentro de las rutas Patios por Navidad del 12 al 14 de diciembre, del 19 al 21 de diciembre y del 26 al 28 de diciembre, en horario de 17,00 a 21,00 horas.

La edil ha señalado que desde el Ayuntamiento, "dentro de la Agenda Córdoba, estamos poniendo en valor nuestros bienes patrimoniales y culturales con el objetivo de sumarlos a la rica y variada oferta turística de la ciudad y con el reto de aumentar las pernoctaciones".