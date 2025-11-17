Un total de 150 agentes de viajes argentinos conocen de primera mano la oferta turística de Córdoba

CÓRDOBA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 150 agentes de viajes argentinos visitan Córdoba para conocer de primera mano la oferta turística de la ciudad en un viaje de familiarización que permitirá a estos profesionales del turismo experimentar el destino y trasladar dicha experiencia a miles de potenciales viajeros en el país austral.

Según ha informado el Ayuntamiento, estos agentes pertenecen al prestigioso touroperador argentino Almundo, perteneciente al Grupo brasileño CVC, el más importante del país y líder absoluto del sector en toda Sudamérica.

Durante su estancia en Córdoba han estado acompañados por la teniente de alcalde delegada de Turismo, Marián Aguilar, y otros responsables de la Delegación de Turismo y del Imtur, así como por representantes de Hostecor, Aehcor, organizadores de congresos y guías turísticos.

Aguilar ha indicado que ha sido "una visita muy interesante que nos abre unas vías de desarrollo muy importantes en Argentina, ya que se trata de profesionales que van a ser nuestros mejores prescriptores en aquel país". De este modo, la delegada ha señalado que les han trasladado que "Córdoba es una ciudad con una magnífica conectividad, que ofrece al visitante una oferta cultural y patrimonial única en el mundo y que se complementa con una gastronomía referente a nivel nacional, con unas potencialidades en materia de celebración de congresos que está a la altura de las grandes ciudades, además de la variante del turismo de naturaleza o el de ocio".

"Córdoba --ha comentado Aguilar-- continúa afianzando su posicionamiento como destino turístico de referencia internacional", a la vez que ha apuntado que "este viaje de familiarización ha surgido a raíz de nuestra participación en la Feria Internacional de Turismo de América Latina, donde realizamos las gestiones oportunas que resultaron decisivas para atraer la atención de los directivos del touroperador y que vean a Córdoba como uno de los grandes destinos turísticos de España".