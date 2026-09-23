Un total de 19 trabajos optan a la XXI Edición del Premio Flacema a la mejor comunicación sobre desarrollo sostenible

Imagen del jurado del Premio. - FLACEMA

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 19 trabajos periodísticos optan al 'Premio a la Mejor Comunicación sobre Desarrollo Sostenible en la Industria Andaluza' que convoca la Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (Flacema). Así, el jurado de esta XXI edición se ha reunido este miércoles en la sede de la Fundación Cajasol de Sevilla para analizar los trabajos presentados por trece profesionales de la comunicación y emitir su fallo, que se hará público en el acto de entrega de este premio, que tendrá lugar el próximo 11 de noviembre.

Según ha señalado la Fundación en una nota de prensa, a la reunión del jurado ha asistido la asesora del gabinete de la consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Rocío Luna, en representación de la consejera, que preside el jurado. Asimismo, han participado la presidenta de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA), María García de la Fuente; la técnico de la Dirección General de Comunicación de la Universidad de Sevilla, Eva Fernández, la directora general de Investigación de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Vanessa Díaz, así como la gestora de actividades de la Fundación Cajasol, Rosario Salas; el periodista, y consultor de comunicación, Juan Carlos Blanco; la responsable de comunicación externa e iniciativas sociales de Holcim España, Laura López; la responsable de Medio Ambiente de CCOO del Hábitat de Andalucía, Cristina Ascaso y el Coordinador del sector cementero de UGT FICA Andalucía, Juan Carlos Castro.

La reunión también ha contado con la presencia del director general de Flacema, Manuel Parejo. Tras la deliberación del primer premio y el accésit, Parejo ha destacado el alto nivel de los trabajos presentados, señalando que "esta edición vuelve a demostrar que la industria andaluza ofrece muchas historias que merece la pena contar. Los trabajos presentados abordan con rigor los cambios que está experimentando el sector, los avances que se están produciendo en materia de sostenibilidad y también los retos que todavía tenemos por delante. Para nosotros es fundamental reconocer la labor de los profesionales de la comunicación que ayudan a acercar esta realidad a la sociedad y a generar un mayor conocimiento sobre el papel de la industria en Andalucía".

El XXI Premio Flacema está dirigido a galardonar los trabajos periodísticos sobre la industria andaluza y el desarrollo sostenible, realizados y difundidos entre el 1 de enero de 2025 y el 30 de abril de 2026 tanto en prensa escrita, generalista como especializada, como en radio, televisión y medios online.

Los criterios para la valoración del jurado son la calidad periodística de las candidaturas, la rigurosidad, la redacción, la aportación de datos, las fuentes consultadas e investigación del trabajo. Se otorga un primer premio, dotado con 2.000 euros y un accésit de 1.000 euros.

La primera edición se celebró en el año 2006 y, desde entonces, ha recibido más de 400 candidaturas de periodistas y ha premiado un total de 55 trabajos.

El certamen cuenta con la colaboración de la Fundación Cajasol, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, APIA, la Universidad Pablo de Olavide y la Universidad de Sevilla.