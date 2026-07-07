Un total de 30 ayuntamientos de 20.000-50.000 habitantes no han rendido las cuentas del ejercicio 2024

Imagen de archivo del nuevo logotipo de la Cámara de Cuentas de Andalucía. - JOAQUIN CORCHERO / EUROPA PRESS

SEVILLA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha procedido a modificar, a partir de una incidencia detectada, la información sobre las ultimas cuentas rendidas por los 30 ayuntamientos del tramo de población entre 20.000 y 50.000 habitantes que no rinden la cuenta del ejercicio 2024, y que figuran en el informe anual sobre la rendición de cuentas del Sector público Local Andaluz 2024.

Según ha detallado la Cámara de Cuentas de Andalucía en una nota, un total de 30 ayuntamientos del tramo 50.000-20.000 habitantes no han rendido las cuentas del ejercicio 2024. En concreto estos ayuntamientos son: Adra y Huércal-Overa (Almería); Arcos de la Frontera, Barbate, Conil de la Frontera, Puerto Real y Rota (Cádiz); Priego de Córdoba y Cabra (Córdoba); Almuñécar, Armilla, Atarfe, Loja y Maracena (Granada); Aljaraque, Almonte, Cartaya, Lepe, Moguer (Huelva); Alhaurín el Grande, Coín y Cártama (Málaga); Bormujos, Carmona, Écija, Lebrija, Mairena del Alcor, Los Palacios y Villafranca, San Juan de Aznalfarache y Tomares (Sevilla).

De éstos, seis (20%) no han rendido en los últimos cinco años, siendo reincidentes en la falta de rendición (Arcos de la Frontera, Barbate, Lebrija, Maracena, Rota y San Juan de Aznalfarache).

Asimismo, en once de estos 30 ayuntamientos el último ejercicio rendido fue 2023. La Cámara de Cuentas tras efectuar las comprobaciones oportunas está adoptando las medidas necesarias para corregir la información publicada, de manera que quede "plenamente ajustada a la realidad".

Por último, la Cámara ha lamentado las molestias que esta incidencia haya podido ocasionar tanto a las entidades afectadas como a la ciudadanía y ha reiterado su compromiso con el rigor, la fiabilidad de la información pública y la mejora continua de sus procedimientos de elaboración y difusión de la información institucional.