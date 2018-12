Un total de 41 municipios dispondrán de wifi gratis en sitios públicos gracias a la financiación de la UE

Publicado 10/12/2018 15:20:10 CET

SEVILLA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 41 municipios andaluces han sido seleccionados en la primera convocatoria de propuestas de WiFi4EU, abierta del 7 al 9 de noviembre, para recibir un bono por valor de 15.000 euros con el que podrán crear puntos de acceso wifi gratuitos en espacios públicos, como ayuntamientos, bibliotecas, museos, parques, plazas y otros lugares de interés público.

En total, han sido seleccionados 2.800 municipios y el presupuesto total de la convocatoria es de 42 millones euros. Después de Cataluña, con 44 municipios, Andalucía, con 41, es la segunda comunidad autónoma más beneficiada por la primera convocatoria WiFi4EU.

Tras ella, están Castilla y León con 30 municipios y la Comunidad Valenciana con 17. A principios de 2019 se publicará la segunda de las cuatro convocatorias que están previstas con el fin de acercar la conectividad a los ciudadanos de la Unión Europea.

Tras este anuncio, la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA), que es la agencia de la Comisión encargada de la ejecución del programa WiFi4EU, invitará a los municipios ganadores de un bono a firmar acuerdos de subvención. Una vez hecho esto, los municipios seleccionados podrán contratar a una empresa instaladora que instale los puntos de acceso WiFi4EU en espacios públicos y después canjear el bono. Los 2 800 puntos de acceso WiFi4EU serán gratuitos y estarán activos durante al menos tres años.

Habrá tres convocatorias más para que los municipios que no hayan recibido un bono en esta ocasión puedan solicitarlo. La segunda convocatoria se pondrá en marcha a principios de 2019. En total, de aquí a 2020, unos 8 000 municipios podrán beneficiarse de este régimen.

Mientras tanto, todos los municipios registrados pueden unirse a la Comunidad de WiFi4EU para formular observaciones sobre la iniciativa, intercambiar opiniones con municipios de toda Europa y estar al tanto de las novedades acerca del programa WiFi4EU.

En esta primera convocatoria se recibieron más de 13 000 solicitudes de todos los países participantes. En los próximos dos años se organizarán otras tres convocatorias WiFi4EU. Para las cuatro convocatorias en conjunto, la Comisión pone un total de 120 millones euros a disposición de hasta 8 000 municipios de toda la UE. La Comisión selecciona a los municipios por orden de llegada de las solicitudes.

Las redes financiadas a través de la iniciativa WiFi4EU serán gratuitas y no contendrán publicidad, y, además, en ellas no se recogerán datos personales. Se financiarán aquellas redes que no dupliquen servicios públicos o privados gratuitos de calidad similar ya existentes. Los municipios contratarán a las empresas instaladoras y serán responsables de la puesta en marcha y el mantenimiento de los puntos de acceso wifi.