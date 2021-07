Un total de 57 estudiantes de Loyola participan en diferentes programas de verano en universidades internacionales

SEVILLA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de 57 estudiantes de grado y máster de los campus de Córdoba y Sevilla de la Universidad Loyola lleva participando durante los meses de julio y agosto en diferentes programas de verano en universidades de Francia, Noruega, Dinamarca, Países Bajos y Polonia, con los que la universidad tiene convenios.

Se trata de estancias de corta duración que permiten a los estudiantes --sobre todo de los primeros cursos-- vivir experiencias internacionales en áreas muy diversas. Concretamente, este grupo de alumnos realiza programas formativos relacionados con tecnología, marketing digital y moda, 'supply chain management' o emprendimiento social, según ha indicado la Universidad Loyola en un comunicado.

Los alumnos participantes en los programas de verano cursan actualmente grados simples y dobles en las áreas de Administración de Empresas (ADE), Derecho, Relaciones Internacionales, Comunicación, Psicología e Ingeniería, así como másteres en Ingeniería Industrial e Ingeniería Industrial+ Máster 'Internacional Business' (MBA).

Las universidades en las que los estudiantes desarrollan su experiencia internacional son: EM Strasbourg Business School, Normandie International Summer School y Ieseg School of Management, en Francia; HAN University of Applied Sciences, en Países Bajos; NHH Norwegian School of Economics, en Noruega; la University of Southern Denmark, en Dinamarca, y la Kozminski University, en Polonia.

De este grupo, una suma de 20 estudiantes se encuentra en pleno curso de su programa de verano en la prestigiosa Ieseg School of Management en París, con la que Loyola acaba de firmar un convenio de colaboración gracias al que vendrán a los campus de Sevilla y Córdoba un total de 43 estudiantes para el primer semestre del próximo curso.

Por su parte, Pablo Salguero, estudiante del grado en Ingeniería de Organización Industrial, que realizará un curso intensivo de dos semanas en agosto en la University of Suthern Denmark, ha asegurado que se trata de "una gran oportunidad para enriquecerme como persona, mejorar habilidades con el idioma y para diferenciar y mejorar el currículum de cara al mercado laboral".

Por otro lado, Almudena Dujat, alumna del doble grado ADE y Comunicación, acaba de regresar de la Ieseg School of Management, donde ha realizado un programa de Marketing Digital, una de las áreas en las que le gustaría desarrollarme profesionalmente, ha afirmado.

De la experiencia, ha destacado que "la suerte de conocer estudiantes de distintos grados y países, y recibir clases de profesores de una universidad distinta a la propia ha supuesto un enfoque académico muy positivo". Por este motivo, Almudena "lo recomendaría sin dudar", ya que ha indicado que ha aprendido "muchísimo de la mano de grandes profesionales del mundo del marketing digital, quienes además han puesto a los estudiantes en contacto con perfiles muy interesantes para su futuro profesional".