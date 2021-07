Un total de 65 estudiantes, tuteladas por investigadoras de la UJA, participan en 13 proyectos de investigación

JAÉN, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 65 estudiantes, de entre 13 y 18 años, participan en el Campus de Verano GEM 2021, donde colaborarán en 13 proyectos de investigación, tuteladas por 19 investigadoras de la institución universitaria.

Esta iniciativa se enmarca en el proyecto europeo GEM 2020-2022 (Empower Girls to Embrace their Digital and Entrepreneurial Potential), en el que participan once instituciones europeas, entre ellas la UJA como única universidad española.

Se trata de un proyecto piloto cofinanciado por la Unión Europea, cuyo objetivo principal es fomentar el interés de las chicas en temas STEM y TIC e inspirarlas para elegir carreras científicas en este ámbito, así como aprovechar todo su potencial y favorecer la adquisición de competencias digitales y de emprendimiento.

Para lograr este objetivo, el consorcio organiza campamentos de verano gratuitos, entre los que se encuentra el que acoge la UJA esta semana, que ofrecerá a estas chicas una experiencia de inmersión en proyectos de investigación reales, de mano de científicas, la oportunidad de conectarse con la red europea GEM, así como charlas estimulantes de mujeres emprendedoras en el ámbito STEM, tales como la creadora de Xciencedesigns, o grandes referentes científicos, como Isabel Sola, investigadora del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, implicada en el desarrollo de la vacuna española contra la covid-19.

La profesora de Didáctica de las Ciencias Experimentales de la UJA y responsable del proyecto en la UJA, Marta Romero, ha explicado que este campus se inspira en las estadísticas y en los informes internacionales que ponen de manifiesto que la mujer, a pesar de formar parte de la mitad de la población europea, "no está bien representada en muchos ámbitos, por ejemplo, en el científico tecnológico, en posiciones de liderazgo, de responsabilidad".

"Estamos desperdiciando la mitad del talento y del potencial de la población. La Comisión Europea ha hecho una apuesta muy fuerte, buscando evidencias de investigación, el tipo de actuaciones o de actividades que nos van a permitir resolver y salvar esa brecha de género que existe", ha indicado Romero.

En este sentido, ha indicado que la investigación especializada dice que la forma en la que se enseña y los referentes sociales, cómo socialmente se entiende el papel de la mujer, "tiene una influencia muy grande en las decisiones que las chicas toman a la hora de desarrollarse profesionalmente".

Las 19 mentoras que colaboran en este campus son "científicas brillantes", que están desarrollando una carrera investigadora de reconocimiento internacional, y que tienen una historia de éxito, compaginando su vida personal con contribuciones relevantes en el ámbito de la ciencia.

"Estas mentoras han aceptado el reto de invitar a sus espacios de investigación a grupos pequeños de cinco chicas, que va a tener el privilegio de vivir una experiencia de inmersión de investigación con esas mentoras", ha explicado.

Aparte de esta experiencia de inmersión con las mentoras, las participantes van a tener la oportunidad de conectarse con otras chicas de la red europea, en la que participan otros once países de Europa, como Suecia, Alemania, Holanda, Lituania, Chipre o Malta, "y generar esa experiencia de comunicación y de mujer empoderada, que es capaz de descubrir todo su potencial y de hacer una aportación relevante a la sociedad, combinando ese ámbito profesional con el personal", ha dicho.

En este sentido, el proyecto pretende aportar a la Comisión Europea evidencias de investigación sobre el efecto de la experiencia en las chicas y entender mejor qué tipo de actuaciones nos permiten superar la brecha de género.