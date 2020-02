Trabajadores del 112 protestan contra la "precariedad" y lamentan que Junta "no haya hecho público un servicio esencial"

Publicado 11/02/2020 18:04:33 CET

SEVILLA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores del Servicio de Emergencias 112, convocados por CCOO, se han concentrado en la Plaza de España de Sevilla este martes, Día Europeo del 112, por el "oscurantismo" de la Junta en los nuevos pliegos de condiciones de adjudicación de un servicio que "prestan plantillas subcontratadas y con condiciones precarias" y por la oportunidad que "ha perdido" el Gobierno andaluz "de hacer público un servicio esencial para la ciudadanía".

CCOO, en un comunicado, considera que las mejoras introducidas en la licitación del servicios del 112, y anunciadas desde la Junta, como "la reducción de las horas máximas anuales, equiparación de jornada y salario para el personal con la misma categoría y labor de las salas, aumento del 12,5% de horas de servicio (casi 104.000), no se han concretado y por tanto son insuficientes para avanzar en un servicio público de calidad que reconozca la labor de los trabajadores que atienden las emergencias en Andalucía".

"Consideramos imprescindible en esta nueva etapa avanzar en aspectos de vital importancia como la regulación de un cuadrante anual equitativo y justo para la plantilla; la homologación al alza de salarios para todos en los Centros 112; la regulación de las horas de guardia de las áreas técnicas; el reconocimiento del equipo de formación como un área más del servicio; la implantación y correcta regulación del 'trabajo en red', no como un medio para no reforzar los centros con mayores cargas de trabajo ahorrándose así la contratación del personal de la bolsa para cubrir las bajas médicas, vacaciones, sino como una forma efectiva de coordinación de las emergencias con su correcta formación y reciclaje", señala CCOO.

Asimismo, el sindicato lamenta que en esta nueva adjudicación, la Junta "no haya apostado por superar la precariedad derivada de la adscripción del personal al Convenio de Telemarketing, en el que no se reconoce la cualificación profesional, ni la labor esencial que se desempeñan". "Es triste que, de nuevo, se considere a los trabajadores del 112 de Andalucía como 'horas a facturar', en lugar de profesionales cualificados que gestionan un servicio altamente sensible", asevera.

Por ello, CCOO afirma que seguirá reclamando la integración del servicio en la administración pública, porque se trata de un servicio "esencial para la ciudadanía en el que se trabaja las 24 horas 365 días al año". "Mientras el personal de emergencias siga subcontratado y ninguneado, CCOO no dará un paso atrás en sus demandas", sentencia el sindicato.

Sobre estas protestas de trabajadores del 112 le han preguntado al consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, durante su participación en la celebración, en la Plaza de España, del Día Europeo del 112.

Bendodo ha explicado que ha tenido ocasión, aprovechando ese acto, de "hablar" con este colectivo, desde el que "nos han pedido únicamente que el nuevo pliego de condiciones se cumpla", y desde la Junta les han trasladado que "nunca estuvimos tan de acuerdo" en esa reivindicación, porque la Administración autonómica son "los máximos interesados en que se cumpla".

En ese sentido, ha apuntado que "hemos acordado que tanto los representantes de los trabajadores como el propio Gobierno" andaluz "vamos a estar muy pendientes de que lo que se ha firmado se cumpla", porque "tenemos el mismo interés que ellos en que sea así", según ha insistido Bendodo, que, por ello, ha querido lanzar un mensaje de "tranquilidad" al respecto.