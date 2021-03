Trabajadores de Abengoa se manifestarán el 19 de marzo en Sevilla para reclamar el mantenimiento del empleo

SEVILLA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de Abengoa han convocado una manifestación para el próximo 19 de marzo desde el Palacio de San Telmo hasta Plaza Nueva en Sevilla para reclamar el mantenimiento del empleo actual ante la situación que atraviesa la compañía, en concurso voluntario de acreedores, después de que este martes se hayan celebrado concentraciones por este mismo motivo en Palmas Altas --sede de Abengoa en la capital andaluza-- y en las plantas de El Carpio (Córdoba), Écija y Solucar (Sevilla).

Así lo ha señalado en declaraciones a los periodistas durante la concentración en Palmas Altas el secretario general de UGT FICA-Sevilla, Manuel Ponce, quien ha explicado que se han reunido con el presidente del Consejo de Administración, Juan Carlos López Bravo, quien les "ha estado comentado la situación y cómo está el procedimiento del concurso", así como "el optimismo que tienen respecto a la posible restructuración y financiación lo antes posible y las sinergias que puede haber entre los bancos y el Gobierno de la Nación, puesto que ya ven casi olvidado la posibilidad de que la Junta de Andalucía se incorpore a la participación de esta refinanciación de la compañía".

"Optimismo, me refiero, en cuando a las declaraciones del Gobierno, de la ministra de Industria, Reyes Maroto, quien ha hecho hincapié en la necesidad de que la compañía salga adelante y no dejarla caer. Esto anima a que haya positividad en el posible rescate; el problema es el tiempo, que hay poco para abordar esta cuestión", ha añadido o Ponce. En este sentido, ha manifestado que "desconocen" si está habiendo algún tipo de contacto con la ministra que garantice el apoyo más allá de las declaraciones de prensa.

Por su parte, la presidenta del comité de empresa de Abengoa Energía, Laura Rodríguez, ha cifrado en unas 1.000 las personas que han participado en la concentración de Palmas Altas, un hecho que les "llena de satisfacción" porque hasta ahora "el apoyo de los compañeros, por circunstancias diversas, había sido bastante leve y aislado". "Tener el apoyo de todos los compañeros nos llena de satisfacción", ha abundado.

Rodríguez ha añadido que la plantilla "está muy cansada y quiere

que haya una solución donde se cuente con todos ellos", al tiempo que ha apuntado que "vamos a intentar llevar esto lo más allá posible, y vamos solventando cada día todo lo que se nos pone por delante". También ha indicado que ahora mismo solo tienen programada la manifestación del próximo día 19, pero "no descartamos ninguna otra movilización".

Cuestionada sobre si el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha respondido a su petición de reunión, Rodríguez ha respondido que "formalmente no, pero estamos en ello". Además, y preguntada sobre si han salido "optimistas" de la reunió con López Bravo, ha dicho que "tienen la esperanza de que esto no lo dejen caer, así que no nos queda más que ser optimistas y conseguir día a día que esto siga adelante".

CONCENTRACIÓN EN EL CARPIO

Por su parte, los trabajadores de Abengoa Solar también se han concentrado en la planta que esta empresa posee en El Carpio (Córdoba), cuya plantilla ronda los 75 empleados, en la que han mostrado su "preocupación" ante el devenir de la empresa y de sus puestos de trabajo tras la petición que realizaron sus responsables a finales de febrero para el inicio del concurso voluntario de acreedores.

Así, en un comunicado, el presidente del comité de empresa de Abengoa Solar en esta localidad del Alto Guadalquivir, Antonio José Hidalgo (CSIF), destaca que "los profesionales que trabajamos en Abengoa somos el principal activo de la compañía y el motor que la ha hecho crecer y convertirse en un referente mundial desarrollando proyectos en los sectores de actividad en los que opera en la actualidad".

Este representante sindical resalta que se llevarán a cabo todas las medidas que sean necesarias para salvaguardar todos los empleos de la planta y recuerda que "estos profesionales acumulan ya muchos años de recortes y de despidos como consecuencia de una nefasta gestión de sus responsables, por lo que no podemos seguir permitiendo la descapitalización de la compañía".

Según ha manifestado Hidalgo, "es imprescindible que cualquier acuerdo al que llegue la empresa con sus acreedores incluya necesariamente el compromiso de las partes de mantener y potenciar a su capital humano, es decir, a todos y a cada uno de los que día a

día hacemos posible Abengoa, ya que, en caso contrario, se imposibilitaría la viabilidad de la sociedad mercantil".

"Estamos cansados de que no se nos informe acerca de la situación

actual de la compañía y de no saber si se van a respetar nuestros puestos de trabajo en los planes de viabilidad que la compañía está validando con sus acreedores", concluye el máximo responsable del comité de empresa.