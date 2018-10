Trabajadores de Ambulancias MP inician este sábado una huelga ante el "retraso sistemático en los pagos"

Actualizado 22/09/2012 7:47:09 CET

JAÉN, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de Ambulancias M. Pasquau SL (MP) tienen previsto iniciar esta medianoche las dos primeras jornadas de la huelga que han convocado este mes ante los "continuos retrasos" que sufren en el abono de las nóminas.

De este modo, según ha indicado a Europa Press el presidente del comité de empresa, Julio Cruz, se mantiene el calendario de protestas aprobado toda vez que la reunión que han mantenido este viernes en el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) ha terminado "sin avenencia".

"Seguimos sin cobrar (la nómina de agosto) y tampoco se nos dan garantías sobre cuando se haría el abono", ha explicado sobre la razón fundamental que les ha llevado a marcharse sin acuerdo de un encuentro al que "no se ha presentado el propietario, como se había comprometido con el comité", sino un responsable de Recursos Humanos que tampoco llevaba "documentación alguna".

Por ello y salvo que se constate el cobro en lo que queda de viernes, algo que ha considerado "poco probable", la plantilla, formada por unas 300 personas en la provincia, comenzará esta medianoche la primera jornada de paro que continuará el domingo. La próxima semana, además, realizarán diversas movilizaciones, mientras que los días 29 y 30 volverán a desarrollar huelga si no hay novedades.

Y es que, tal y como ha recordado Cruz, sufren un "retraso sistemático" en los pagos desde que hace un año el propietario se comprometió vía Sercla a abonar las nóminas en los cinco primeros días de cada mes, cosa que "no cumple". De hecho, en agosto anunciaron dos huelgas por el mismo motivo, aunque la mayoría de las jornadas de paro se desconvocó tras confirmar los correspondientes ingresos.

En este sentido, ha añadido que el contrato original firmado entre Ambulancias MP y Junta de Andalucía recogía la transferencia desde la Administración "en 60 días, pero luego propuso 90 y después, 110" que el empresario aceptó y "lo que no puede pretender es que lo asuman las aproximadamente 300 personas que forman la plantilla".

El cualquier caso, no es éste el único frente abierto con Ambulancias MP, la principal del sector en la provincia, donde es concesionaria de los servicios del SAS, puesto que el pasado martes les comunicó por escrito la "aplicación de una bajada lineal del 15 por ciento en las nóminas", para lo que ha acudido al "descuelgue salarial del convenio colectivo" que aparece en los artículos 83.2 y 41.3 de la reforma laboral.

Este asunto no ha sido objeto de análisis en el Sercla de este viernes, aunque esperan iniciar un conflicto colectivo previo a la vía judicial la semana que viene, ya que los empleados rechazan cualquier disminución que no sea pactada, de ahí que no duden en acudir a cuantos mecanismos tengan a su alcance para tratar de impedir su aplicación.